Cankurtaranlar sıfır can kaybıyla 4 aylık görevlerini tamamladı

Sakarya'nın denize kıyısı olan ilçelerinde görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonunu sıfır can kaybıyla tamamladı. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "Ekipman ve donanım olarak Türkiye'de iyi bir konumdayız. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda da Sakarya sahillerini güvenli sahil konumuna getirmek" dedi.

Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde yaz sezonu boyunca hizmet veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, mesai saatleri içerisinde sıfır can kaybı ile görev sürelerini tamamladı. 15 Haziran'da göreve başlayan ekipler, 14 Eylül itibarıyla sezonu kapattı. Ekipman ve donanım olarak Türkiye'de iyi bir konumda olduklarını aktaran Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gayelerinin ileriki dönemlerde sahilleri güvenli sahil haline getirmek olduğunu söyledi.

"Ekiplerimiz, üç ilçede sezon boyunca kulelerinde sorumluluk alanlarını bırakmadı"

Mesai saatleri içinde görevlerini en iyi şekilde ifa ettiklerini aktaran Karaca, "Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de 45 kule, 72 cankurtaran personelimizle 15 Haziran'da göreve başladık. Artvin ve Trabzon'dan İstanbul ve ilerisine kadar olan Karadeniz sahilinde hiç ölüm vermeyen belki de tek şehiriz. Sezon başından beri 377 boğulma vakasına müdahale ettik ve kaybolan yaklaşık 500 çocuğu bularak ailelerine teslim ettik. Özverili çalışmalarından ötürü cankurtaran personelimize teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz, üç ilçede sezon boyunca kulelerinde sorumluluk alanlarını bırakmadı. Böylece mesai saatimiz içinde can kaybı yaşanmadı" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)