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Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyor

Koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşmeye geçirilirken, delta varyantının yayılması endişelerin yeniden artmasına neden oldu. Turizm sezonunun açılmasıyla ülkeler arası seyahatlerin artmasının, salgını yeniden tırmandırmasından korkuluyor.

Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyor

Aşılama çalışmalarının başarılı şekilde yürütülmesi ve vaka sayılarının düşmesine bağlı olarak kısıtlamalarda gevşetilmeye gidildi. Ülkemizde 1 Temmuz'dan itibaren normalleşmeye geçmeye hazırlanıyor. Turizm sezonunda yaşanan hareketlilik sektörde memnuniyetle karşılanırken, yeni tedirginliklere de yol açtı. Ülkeye gelen turist trafiğinin delta varyantını yeniden tırmandırmasından endişe ediliyor.

SALGIN YENİDEN CANLANIR MI?

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'dan gelen turist kafilesi yüzleri güldürürken, pandeminin yeniden canlanmasından korkuluyor. Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkede ortaya çıkan delta varyantı “Salgın yeniden hortluyor mu” korkusunu da beraberinde getirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 22 Haziran raporuna göre Rusya vaka sayısında İngiltere'den sonra 100 binde 74 vaka ile ikinci sırada yer alıyor. Bu bakımdan Rusya'dan gelen turist akını endişe yaratmaya başladı.

Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyor

ALMANYA ÜLKEYE GİRİŞLERİ DURDURDU

Delta varyantının 82 ülkede görülmesi sonrasında Avrupa'da alarma durumuna geçildi. Almanya, delta varyantının görüldüğü İngiltere'den gelen turistlerin AB'ye seyahat etmesinin yasaklanması için adım atmaya hazırlanıyor. Öte yandan Rusya ve Portekiz'den gelen uçuşlarda durduruldu. Yalnızca Almanlara ya da Almanya’da oturma izni olanlara ülkeye giriş yapmasına izin verilecek. 

Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyor

BİRÇOK ÜLKEDEN GELEN UÇUŞLAR DURDURULDU

Yeni genelgeye göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar durduruldu. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Ayrıca Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyor

"SEYAHATA BAĞLI YAYILMA TEHLİKESİ VAR"

Korkutan delta varyantına dair açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği (TTB), seyahate bağlı Delta varyantının yayılması tehlikesine dikkat çekerek, bu türün Hindistan başta olmak üzere İngiltere, İsrail, Rusya, Polonya, Avustralya gibi ülkelerde artarak devam ettiğini, İngiltere'de vakaların yüzde 98,5'inin, Moskova'da vakaların yüzde 90'nının Delta varyantı olduğunu açıklamıştı.

Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyor

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