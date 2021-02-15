Canlı anlatım | Gençlerbirliği- Beşiktaş maçında tek gol

Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı kar yağışı altında oynanıyor. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Hakan Ceylan, VAR hakemi Cüneyt Çakır ve AVAR hakemi ise Kerem Ersoy.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gençlerbirliği'nin sahaya çıkacağı ilk 11 ise şu şekilde: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite

Beşiktaş'ın ilk 11'inde son zamanlarda forma şansı bulan Adem Ljjac'in yer alması dikkat çekti.

CANLI ANLATIM

4.dakikada sağ kanattan Rosier'in pasında topla buluşan Rachid Gezzal'ın sert şutu kaleci Nordfeldt'in müdahale çabasına karşın top filelerle buluştu.