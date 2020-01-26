CANLI ANLATIM | Göztepe 2-1 Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)

Süper Lig’de Sivasspor’a kaybeden ve Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’a elenen Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Beşikaş deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde. Göztepe ise oldukça moralli. İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen Ege ekibi yeni stadında çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

Saat 16:00’da başlayanve Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Beşiktaş köşe vuruşu esnasında oluşan karambolde Beşiktaş'ta Vida ve Ruiz, Göztepe'den ise Gassama yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

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Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

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Beşiktaş'ta Caner'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan auta gitti.

70

Beşiktaş'ta Necip çalımlarla ceza sahasına sokulmayı denedi ama araya Göztepe savunması girdi.

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Göztepe'de Napoleoni'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Karius'ta kaldı.

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Beşiktaş'ta Caner'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Beto'da kaldı.

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Oyuncu Değişikliği Tyler Boyd Caner Erkin

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Beşiktaş'ta Necip Uysal, Andre Castro'ya yaptığı faulle sarı kart gördü ve gelecek haftaki Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

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Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

64

Beşiktaş'ta Vida'nın Burak'a attığı uzun pas kaleci Beto'da kaldı.

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Beşiktaş'ta savunma arkasına sızan Burak net fırsatı değerlendiremedi, sonrasında bayrak havaya kalktı.

61

Beşiktaş'ta Gökhan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boyd'un vuruşu savunmaya da çarpıp kaleci Beto'ya gitti.

60

Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

59

GÖZTEPE'DEN TEHLİKE! Halil'in sağ kanattan yaptığı ortasına Vida dokundu, top Jerome'a çarpıp auta gitti.

58

Beşiktaş'ta Douglas'ın yerine Gökhan Gönül oyuna girdi.

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Göztepe'de Napoleoni rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerden kalkamadı, hakem oyunu devam ettirdi, Vida topu taca gönderdi.

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İki takımdan da basit top kayıpları izliyoruz.

55

Köşe vuruşu esnasında Titi, Ruiz'e faul yaptı. Top Beşiktaş'ta.

55

Göztepe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

54

Bu dakikalarda oyun sertleşti.

54

Göztepe'de Soner Aydoğdu, Tyler Boyd'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Andre Castro'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

50

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı çıktı.

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İkinci yarıya baskılı başlayan taraf Göztepe oldu.

47

Kullanılan köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

46

Göztepe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

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Ve ikinci yarı Göztepe'nin santra vuruşuyla başladı.

Ve ilk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

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Atiba Hutchinson, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

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Göztepe S.K. Besiktas

GÖZTEPE İLK YARININ SON POZİSYONUNDA YENİDEN ÖNE GEÇTİ! Serdar'ın serbest vuruşta arka direğe kestiği topu çok iyi takip eden Borges'in vuruşu ağlarla buluştu.

44

İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.

43

Kullanılan köşe vuruşunu ön direkte Burak uzaklaştırdı.

43

Göztepe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

43

Beşiktaş'ın şu ana kadar %56'lık topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

42

Sağ kanattan son çizgiye inen Burak'ın içeri çevirdiği top yan ağlarda kaldı.

41

Beşiktaş bu dakikada top çeviriyor.

39

Beşiktaş'ta Atiba, Boyd'un pasıyla sağ kanatta son çizgiye inmişti ama bayrak havaya kalktı.

38

Böylece Burak bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü attı.

38

Göztepe S.K. 1 1 Besiktas

BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Penaltı vuruşunu ağlara gönderen Burak Yılmaz skora yeniden dengeyi getirdi.

Burak Yilmaz

Besiktas

36

Pozisyon VAR'da incelendi ve penaltı kararı onaylandı.

36

PENALTI! Diaby, ceza sahasında Halil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

34

Beşiktaş'ta Boyd sağ kanattan son çizgiye indi ama yaptığı orta auta gitti.

31

Göztepe'de Castro, N'Koudou'nun faulüyle yerde kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcular sarı kart beklediler.

30

BEŞİKTAŞ'TAN POZİSYON! N'Koudou sol kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği topu ise Gassama uzaklaştırdı.

29

N'Koudou'nun kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Napoleoni uzaklaştırdı.

28

Göztepe'de kaleci Beto'nun bir sakatlığı var. Hakem oyunu durdurdu.

27

BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ! Boyd'un uzak direğe yerden gönderdiği topu N'Koudou, Burak'a vermek istedi ama araya giren Soner topu kornere gönderdi.

25

Halil Akbunar böylece bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü attı.

25

Göztepe S.K. 1 0 Besiktas

YENİ STADIN İLK GOLÜ HALİL'DEN! Serdar sol kanatta Douglas'ı geçti, ardından ön direğe yerden gönderdiği topa Halil dokundu ve ağları havalandırdı.

Halil Akbunar

Göztepe S.K.

23

BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Burak'ın sağ kanattan ön direğe çevirdiği topa Diaby vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde auta çıktı.

22

GÖZTEPE'DEN BİR POZİSYON DAHA! Douglas'ın boşalttığı alana sızan Serdar bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşuna yine Karius gol izni vermedi.

21

GÖZTEPE'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın vuruşunu kaleci Karius kurtardı.

20

Kullanılan serbest vuruşun ardndan Halil'in kafası farklı şekilde auta çıktı.

19

Göztepe ceza sahasına yakın bir noktadan Soner ile serbest vuruş kullanacak.

17

Göztepe ceza sahasında Boyd ile Titi çarpıştı, hakem Göztepe lehine faul verdi.

16

Göztepe'de Serdar savunma arkasına sızmıştı ancak ofsaytta olduğu tespit edildi.

15

GÖZTEPE'DEN TEHLİKE! Halil'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Jerome uzandı ama dokunamadı, top direk dibinden dışarı çıktı.

14

Beşiktaş'ta Burak sağ kanatta son çizgide topla buluştu, içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

13

Göztepe'de Andre Castro, Abdoulay Diaby'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11

Göztepe'nin %58'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

10

Şu dakikaya kadar topa daha fazla sahip olan taraf Göztepe, Beşiktaş ise önde baskıyla karşılamaya çalışıyor.

9

Karşılaşmanın tempolu başladığını söyleyebiliriz.

8

İLK TEHLİKE GÖZTEPE'DEN! Soner'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Karius kontrol etti.

7

Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

6

Oyun yeniden başladı.

5

Diaby yerden kalkamadı, hakem oyunu durdurdu.

5

Ceza yayı üstünde rakibiyle girdiği ikilli mücadelede Diaby yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

4

Göztepe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

3

Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında kafayı Jerome vurdu top dışarı çıktı.

2

İlk köşe vuruşunu sağ kanattan Göztepe kullanacak.

1

Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonunu kullanıyor.

Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

İşte ilk 11’ler…

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Boyd, Diaby, N'Koudou, Burak

Abdullah Avcı'nın ardından ilk maç

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından ilk karşılaşmasına çıkıyor. Ligde Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Göztepe karşılaşmasına iki gün kala Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlı ekip, teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde yarınki karşılaşmaya çıkıyor.

Bu sezon ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puanda bulunan Beşiktaş, lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alıyor. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi yenerek zirveden daha da uzaklaşmamaya çalışacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Muhammed Elneny, karşılaşmada görev almıyor.

Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Beşiktaş’ı konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe (4B 6M), tek galibiyetini geçen sezon aldı. İzmir ekibi, Mart 1970’ten bu yana rakibini evinde üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını gol yemeden kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibi karşısında ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta üst üste iki kez aynı sonuçları almayan Göztepe (5G 2B 3M), son karşılaşmada Antalyaspor’u mağlup etmeyi başarmıştı. İzmir ekibi bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için Beşiktaş’ın karşısına çıkıyor.

Süper Lig’de oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (1G), sezonun ilk 14 haftasında aynı sayıda yenilgi almıştı (8G 3B). Bu sezon Süper Lig’de en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe (7; Galatasaray ile birlikte).

Süper Lig’in ilk 18 haftasında iç saha maçlarında kalesine en az şut gelen takım Göztepe (22). 2019/20 Süper Lig sezonunda duran toptan en fazla gol atan takım Beşiktaş (13). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen ekip konumunda (%55; 11/20).