Antalyaspor Beşiktaş canlı! Antalyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Geçen hafta konuğu Galatasaray’ı 1-0 yenerek derin bir nefes alan ve seri hedefleyen Beşiktaş, son 2 haftada 2 yenilgi alan Antalyaspor’a konuk oluyor.

İki takım da kendi süreçlerini göze alarak mutlak galibiyet hedefliyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları sitemizde. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

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42' Beşiktaş rakibini eksik yakalama fırsatı buldu ancak Lens pozisyonu iyi değerlendiremedi.

41' Vida'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasa Eren ve Umut birlikte hareketlendi. Antalyaspor ceza sahasında iki oyuncu da yerde kalırken hakem faulü ev sahibi ekip lehine verdi.

39' Antalyaspor baskısı sürüyor. Beşiktaş rakibine boş alan bırakmayıp hızlı hücumlarla farkı artırmak istiyor.

36' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Gökhan Gönül kendisini yere bıraktı.

34' Ufuk'un uzak mesafeden attığı şut kaleci Karius'un kucağında kaldı.

34' Antalyaspor son dakikalarda topla daha çok oynuyor ve çok adamla rakip sahada boşluk arıyor.

31' Rebohco savunmanın arkasına sarkan Diaby'ye uzun bir pas gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Ferhat'ın kontrolünde oyun alanını terketti.

28' Serdar'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Eren Albayrak topu arka direğe havalandırdı. Mukairu topu röveşata ile ağlara göndermek isterken hakem tehlikeli hareket sebebiyle oyunu durdurdu.

26' Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Burak Yılmaz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

24' Maçta ilk 25 dakika oldukça yüksek bir tempoda geçti.

24' Beşiktaş isabetli paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.

23' Antalyaspor'da erken bir değişiklik geliyor. Chico oyundan çıkarken yerine deneyimli futbolcu Serdar Özkan giriyor.

22' Ceza sahasında Blanco'nun pasıyla topla buluşan Aatıf etkili bir vuruş yapamadı.

21' Sol taraftan ceza sahasına giren Lens topu sağ ayağına alıp uzak köşeye vurdu ancak top dışarı gitti.

20' SON ANDA KALECİ! Gökhan Gönül oldukça uzak bir mesafeden çok sert bir şutla kaleyi yokladı. Aatıf'a da çarpan topu kaleci Ferhat son anda çelmeyi başardı.

18' Beşiktaş'ta Umut Nayir sakatlık geçiriyor.

17' KRİTİK MÜDAHALE! Sağ taraftan süratle hücumu sürükleyen Nazım son çizgiye inip dışarı çevirdi. Blanco ön direkte GOL vuruşunu yaparken Vida topun kaleye gitmesine izin vermedi.

16' SAVUNMADAN DÖNDÜ! Sağ tarafta topla buluşan Nazım yerden içeri çevirdi. Uzak köşedeki Aatıf topun gelişine sert bir vuruş yaparken top savunmadaki Gökhan'dan döndü.

13' DIŞARI ATTI! Sol taraftan Rebocho'nun yaptığı etkili ortada ön direğe hareketlenen Diaby müsait durumda kötü bir kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.

12' Beşiktaş maça oldukça hızlı başladı. Siyah beyazlılar rakip savunmayı tehdit etmeye devam ediyor.

11' GOL Abdoulay Diaby

9' Serbest vuruşu kullanan ve asisti yapan isim Adem Ljajic oldu.

9' GOL Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kale sahasındaki Vida kafayı vurdu ve kalecinin sağından topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

9' Sol tarafta topla buluşup rakibinden sıyrılmak isteyen Ljajic, Bahadır'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Antalyaspor'dan Bahadır sarı kart gördü.

5' DIŞARI ATTI! Umut'un savunma arkasına yolladığı pasla çaprazdan ceza sahasına giren Ljajic topa kaleciden önce dokundu ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

2' Beşiktaş'ta son maçlarda forvet arkasında görev yapan Diaby bugün de aynı pozisyonda maça başladı. Adem Ljajic ise sol kanatta görev yapıyor.

M.Ö. Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

M.Ö. Karşılaşmayı deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.

M.Ö. Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Umut.

M.Ö. Antalyaspor XI: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Eren, Charles, Chico, Ufuk, Aatıf, Mukairu, Blanco.

M.Ö. İki takımın da ilk 11'i belli oldu.

M.Ö. @OptaCan: Bülent Korkmaz ve Abdullah Avcı, Süper Lig'de teknik direktör olarak daha önce altı kez karşılaşırken, Abdullah Avcı bu maçların sadece birinde sahadan yenik ayrıldı (3G 2B).

M.Ö. @OptaCan: Bu sezon ligde deplasmanlarda, Göztepe ile birlikte hiçbir maçta öne geçemeyen iki takımdan biri Beşiktaş.

M.Ö. @OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanlarda attığı son 13 golün sekizinde Adem Ljajic'in direkt katkısı var (2 gol, 6 asist).

M.Ö. @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de yedi maçta üç GOL atıp bir de asist yapan Antalyasporlu Serdar Özkan, geçen sezonun tamamında ligde 23 maç sahaya çıkıp iki GOL ve bir asist kaydetmişti.

M.Ö. @OptaCan: Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla GOL yediği rakibi Beşiktaş (102).

M.Ö. @OptaCan: Antalyaspor'un ligde bu sezon attığı 10 golün beşi (%50) duran toplardan gelirken, bu oranın üstüne çıkmayı başaran tek Süper Lig takımı Beşiktaş (%55 - 6/11).

M.Ö. @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en az puan toplayan takım olan Beşiktaş (1), en son 1977/78 sezonunun ilk dört deplasman maçında bu performansın altında kalmıştı (0 puan).

M.Ö. @OptaCan: Ligdeki son iki maçını kaybeden Antalyaspor, Bülent Korkmaz döneminde art arda üç maçlık mağlubiyet serisi yaşamadı.

M.Ö. @OptaCan: Abdullah Avcı, 3 Mart 2019'dan (3B 5M); Beşiktaş ise 22 Nisan 2019'dan (1B 5M) bu yana Süper Lig'de deplasman galibiyeti alamıyor.

M.Ö. Derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'in onuncu haftasında ligde zor günler geçiren Antalyaspor'a konuk oluyor.

M.Ö. @OptaCan: Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanında çıktığı 23 maçın sadece üçünü kaybeden Beşiktaş (14G 6B), rakibine dış sahadaki son 16 maçta sadece bir kez yenildi (30 Eylül 2013, 0-2).

M.Ö. Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif