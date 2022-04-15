Canlı | Bakan Nureddin Nebati: "Türk parasına güvenin. 2023'e farklı bir havayla giriyoruz!"

Canlı | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da İş Dünyası Buluşması'nda, enflasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Durumun tüm dünya için geçerli olduğunu belirten Nebati, "Enflasyon dünyanın sorunu. Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse engelleyip, kapayamaz. Enflasyon konusunda ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verdi. İşte, önemli satır başlıkları...

"ENFLASYON DÜNYANIN SORUNU"

Döviz kurlarının kontrol altında olduğunu ve vatandaşın Türk parasına güvenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Nebati, "Enflasyon dünyanın sorunu. Döviz kurları kontrolümüz altında. Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her gün egale ediyor. Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor. İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız. Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek. Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz.

Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2023'E FARKLI BİR HAVAYLA GİRECEĞİZ"

"Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz. Türk Lirasına güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz. "

Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız. Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına yönelik yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verdik, bu sistem sayesinde fiyatların aşırı bir şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Yeni kredi paketinde 2 yıl ödemesiz dönem olacak, kredi Kalkınma Yatırım Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla verilecek."



Son dönemde krediler içinde ticari krediler sürükleyici rol oynuyor. Attığımız ve atacağımız adımlarla enflasyon ataletini kıracak ve makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyonist baskı yaratmayan kredi büyümesini önemsiyoruz.

Mart ayı itibarıyla ticari kredi büyümesi yüzde 20,1 iken, tüketici kredilerinin büyümesi yüzde 16, hedefimize ulaşıyoruz."