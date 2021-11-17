Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında konuştu: Faizi savunla beraber olamam!

Canlı | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup toplantısına Sezai Karakoç'un Mona Rosa şiirini okuyarak başladı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında dün vefat eden şair, yazar ve mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bu müstesna değerimizin vefatı hepimiz için çok önemli bir kayıptır. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak telakki ediyordu. Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan, sanatını da bu diriliş ağacının gövdesi etrafında şekillendirmişti. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi bugünkü gençlerin ve sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyi olduğuna inanıyorum. Sezai Karakoç'u 'Mona Roza'sız anmak olmaz. Sezai Karakoç'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

ŞEHİT YAKINLARINA HAKARET EDENLERİN MİLLETVEKİLLİĞİ SAKIT OLMUŞTUR

Biraz önce sizlerin takdiriyle AK Parti TBMM grup başkanlığına seçilen sayın İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Prof. Dr. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Naci hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı inşallah sürdüreceğiz. İsmet Yılmaz kardeşimiz başarılı hizmetleri olan tecrübeli bir arkadaşımızdır. Sizler ne kadar iyi çalışırsanız demokrasimizin 3 sac ayağından biri olan yasamanın gücü ve itibarı o derece artar. Meclisimiz milletimizin göz bebeğidir. Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın şehit yakınlarına hakaret edenlerin milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz kişiliklere hak ettiği derslerinde sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele Genel Başkan'ı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı ya? Ne yazık ki bu çatı bunu da gördü. Ben diyorum ki millet bu bayana gereken cevabı inşallah 2023'ün haziran ayında verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez.

CHP'NİN TEZKERE OYLAMASINDA VE SONRASINDAKİ TUTUMU DOĞRUDAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAKTADIR

Hani bacıydı kendisi de, öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Şehitlerinin emanetlerine saygı göstermeyenden bu millete hayır gelmez. Ülkenin 2. büyük partisinin de bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüştür. Biz bunların sürekli aynı yalanları tekrarlamasına alıştık. Doğrudan ülkemizin güvenliği, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır. CHP'nin tezkere oylamasında ve sonrasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

CHP ZARARLI BİR OYUN OYNUYORLAR, EĞER KAZANIRLARSA TÜRKİYE SONU BELİRSİZ BİR KAOSA SÜRÜKLENECEKTİR

CHP işte bu yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Pek çok kesime yönelik tehdit diliyle CHP artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Bir yanlarına güya milliyetçi bir partiyi diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP zararlı bir oyun oynuyorlar. Eğer kazanırlarsa Türkiye sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir. Bunu biz söylemiyoruz, bunu tarih söylüyor, bunu Menderes'i asan bu ülkenin gençlerini darağaçlarına gönderen darbeler zinciri söylüyor. Bunu 1970'li ve 1990'lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizleri söylüyor. Bunu bir yandan PKK'nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ'nün borazanları söylüyor. Hatta ve hatta bunu bizzat kendi milletvekilleri söylüyor.

Hiç merak etmeyin başaramayacaklar, çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder.Nasıl bunca yıldır önümüze kurulan tuzakları birer birer bozduysak bu senaryoyu da yırtıp atacağız. Milletimiz 2023 haziran ayındaki seçimlerde sandığa gittiğinde bir bizim eserlerimize bakacak bir de bu karanlık güçlere bakacak. Böyle bir tablo karşısında herkesin yöneleceği yer AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. CHP Genel Başkanı kendisine verilen görevi bir türlü başaramadığını görünce milletimizin değerlerinin istismarına yöneldi.

KILIÇDAROĞLU'NA HELALLEŞME TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, devlet nasıl yönetilir, anayasa ve yasalarımız neyi emreder, eldeki imkanlar nedir bilmediği için aklına geleni söylüyor. Bazı hususlar var ki oralarda dikkatli olmak lazım. Daha dün tezkerelere evet diyenleri ihanetle suçlarken bugün PKK'yı bitirmekten söz ediyor. Son günlerde bir de helalleşelim demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir. Peki Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor... Önce ona bakalım.

Evet, dün helalleşme kavramında böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar garip değil mi? Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti.

Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen saldırılarla karşılaştık. Ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi olduğunu gördük. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalışmasına... ABD'den alın tüm Batı ülkelerine varıncaya kadar. Biz bu vahim küresel tablo içinde geçtiğimizde 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde iyi bir yerde duruyoruz. Reel ekonominin içinde olan herkes bu gerçeği biliyor. 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Mevcut sorunlara acil çözüm getirilebilecek hususlarda gereken adımları zaten süratle atıyoruz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türkiye siyasi ve ekonomik olarak tarihinin en kritik kavşaklarından birine ulaşmıştır. Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol diğer tarafta eski Türkiye'ye giden yol var. Ülkemizi 2023 yolunda tutmaya çalışırken birileri de öteki yolu zorluyor. Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız olayların ekonomik sonuçları da oluyor. Ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. 2018 ağustosundan itibaren Türk ekonomisini tamamen çökertmeye yönelinen saldırılar yaşadık. Küresel salgın krizinin tetiklediği gelişmeler bize bu tuzakları kuranları daha beter durumlara düşmüştür. Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Biz bu vahim tablo içinde geçen 19 yılda kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde üretim, ihracat, istihdamımızla iyi bir yerde duruyoruz. Şayet, 2022'yi ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri 3-4 kat artan, doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi fiyatları kontrol altında tutuyoruz. Doğalgazı maliyetinin 4'te 1'i, elektriği maliyetinin yarısına konutlara ulaştırıyoruz. Akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatları ile biz sunuyoruz. Yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz.

FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR

Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLAMAM

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

Biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun. Dürüst olacaksınız dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyunca da hemen iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit.

20 milyar TL'lik yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ülkemize 3 milyar TL katkı sağlayacak bay Kemal! Sadece onunla kalmadık, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara'ya kadar uzanan otoyol projesi ulaşım ağının en önemli halkasıdır. Hedefimiz 1915'te atılan bu adımla aynı şekilde açılış yapalım. Yükleyici firma bunu 2 ay öne alsak olur mu dedi, inşallah 2 ay kadar öne alacaklar ve açılışını erken yapmış olacağız. Kamyonlar karayollarında... Karayollarında kamyonların, TIR'ların yoğun bir şekilde gidip geldiklerini görünce işte diyorum Türkiye bu! Ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor.

YENİ SONDAJ GEMİSİ MÜJDESİ

Evet, büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz. Bu çerçevede Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı çıkarma ve karaya taşıma çalışmalarımız da sürüyor. Milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Türkiye arama sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan en modern, ilk defa bizim kullanacağız, sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Boyu 208 metre eni 42 metre olan yeni gemimizle sondaj yapabileceğiz. Yeni gemimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"MİLLETİMİZ TÜM KESİMLERİYLE EKONOMİDEKİ SIKINTILARI DA SADECE AK PARTİ'NİN ÇÖZEBİLECEĞİNE İNANIYOR"

Milletimiz muhalif, muvafık tüm kesimleriyle ekonomideki sıkıntıları da sadece AK Parti'nin çözebileceğine inanıyor ve bunu görüyor. Bize düşen sabırla hedeflerimize doğru yolumuza doğru devam etmektir. Kimse karakter fukaralarının fitnelerine kulak asmasın. Sizlerden bugüne kadar yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi milletimizle paylaşmaya devam etmenizi istiyorum. Hep birlikte sahada olmamız, gönül kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Bu konuda hepinize güveniyorum. "