Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir il danışma toplantısında konuşuyor!

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir il danışma toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davalardan kazandığı paraları hayır kurumlarına bağışladığını söyleyerek "Ne güzel, o söyledikçe biz de kazanıyor, kazandığımızı hayır kurumlarına bağışlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları;

"İzmir'den daha kuvvetli, daha coşkulu bir destek bekliyoruz. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için Meclis'e gönderdiği bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Mesaisinin çoğunu Silivri'deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.

Bugün bir dava daha kazandım. O böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar geldikçe onlara uygun olan yere Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz. Kendisi daha önce İstanbul vekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüden sallayan bu zatın bugüne kadar ülkeye ve millete hayrı dokunmadı. Siyasi kariyerinde kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülke ve millet için hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunun da çıkıp adam gibi delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde dolambaçlı yollardan yapmaya çalışıyor. "

detaylar gelecek...