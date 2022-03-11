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Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte önemli satır başlıkları;

"Saygı değer devlet ve hükümet başkanları, değerli temsilciler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Rusya ve Ukrayna krizi sonrası ilk üst düzeyli temas dün burada gerçekleşmiş olması forumun amaca ulaşmaya başladığını gösteriyor.

İkinci Antalya Diplomasi Forumu’nun yoluna kararlılıkla devam edeceğini düşünüyorum. 

Ekonomiler büyürken, belli başlı ülkeler daha da zenginleşirken yanı başımızda çocuklar ölmeye devam ediyor. Açlık virüsü koronavirüsten daha çok insanın canına mal oluyor. Çatışmalar yüzünden milyonlarca insan evini bırakmak zorunda kalıyor."

detaylar gelecek...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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