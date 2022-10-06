Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası canlı yayında konuşuyor!

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası canlı yayında konuşuyor!

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Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası canlı yayında konuşuyor!

"Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Paşinyan ile bir görüşümemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum.

Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin Avrupa için anahtar ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

Adil bir barışın her iki taraf için de iyi olacağını düşünüyoruz.

Hiçbir komşumuzla gerilim istemiyoruz. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok.

AB Konseyi dönem başkanı Çek Cumhuriyeti makamlarına başarılı ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün Prag'da 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanları olarak bir araya geldik. Kritik bir dönemde icra edilen bu önemli zirveyi az önce tamamladık. Her açıdan yoğun, içerikli ve verimli toplantıların olduğu bir gün geçirdik.

Genel oturumların yanısıra liderlerle barış, güvenlik, enerji, iklim konularında yuvarlak masa toplantılarda Avrupa'yı da etkileyen küresel sorunları ele aldık. Türkiye'nin bu meselelere yaklaşımı ve birliğe katılım konusundaki görüşlerimizi muhataplarımıza bizzat aktardım. Zirve marjında Çekya Başbakanı ve AB Komisyonu Başkanı ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdik.

Fransa Cumhurbaşkanı sayın Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile bir araya geldik. Görüşmelerde ikili meselelerle birlikte Avrupa'nın geleceği, güvenliği, refahı da dahil küresel konuları masaya yatırdık.

Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'la da bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum"

Ayrıntılar gelecek...

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