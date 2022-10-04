Mevlid-i Nebi programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne susturabildiler, ne durdurabildiler; bu millet ezanına sahip çıktı"

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan’ın başbakanı Amerika’dan yardım istiyor, neye karşı yardım istiyor? Türkiye’ye karşı istiyor. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek Türkçeleştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra elhamdülillah aslına rücu etti ve bugünkü haliyle evet Allahüekber diye nidalar yükselmeye başladı.

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Zannettiler ki susturacağız, durduracağız, ne susturabildiler, ne durdurabildiler ve bu millet ezanına sahip çıktı. Şehadetleriyle dinimizin temeli olan bu ezanlar tarihimizin mukaddes emaneti ve hürriyetimizin müseccel alametidir. İstiklalimiz de, istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır.

Yunanistan’ın başbakanı Amerika’dan yardım istiyor, neye karşı yardım istiyor? Türkiye’ye karşı istiyor. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız

Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor

Materyalist düşüncelerin çare olmadığı felakete sürüklediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Toplumun yapı taşı olan aile müessesinin büyük bir saldırı altında olduğunu görüyoruz. bizim aile yapımızı tehdit etmeye çalışıyorlar. Milleti millet yapan güçlü ailelerdir. Aile yapımızı sarsmak isteyenlere en güzel cevabı bu mübarek gecede veriyoruz."