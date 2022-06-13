Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı hakkında flaş açıklama: "İlk gaz..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"nde konuşuyor...

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

"(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.

Karadeniz gazında tarihi safhadayız. 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz.

"AHLAK VE VİCDAN DIŞI İTHAMLARA KULAK ASMADIK"

Değerli kardeşlerim şu anda bizim kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar öyle kolay kiralanan gemiler değil. Artık bu gemiler bize ait. Ülkenin ve milletin menfaatin söz konusu olduğu milli bir mesele, Türkiye'nin hak ve hukuku koruyacak bir duruş sergileyemediler. "Her seçim öncesinde gaz keşfediyor" diyen aklı evveller oldu. Daha bunun gibi ahlak ve vicdan dışı ithamla karşılaştık. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Atalarımızın sen doğru ol, kem belasını bulur" sözünden güç olarak çalışmalarımızı sürdürdük.

Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona yansıdı. Gelişmiş ekonomilerde enflasyon son 40 yılın en üst seviyesinde.

"4. SONDAJ GEMİSİNİN ADI "ABDÜLHAMİD HAN"

4. sondaj gemimizin adını "Abdülhamid Han" olarak belirledik.

Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir."