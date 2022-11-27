AK Parti'lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri yuvarlak masa etrafında dönedursun, biz işimize bakacağız"

NEF Stadyumu'nda AK Parti'lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri yuvarlak masa etrafında dönedursun, biz sahayı emekle, azimle ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız" dedi.

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AK Parti'lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri yuvarlak masa etrafında dönedursun, biz işimize bakacağız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"nda AK Parti'lilere seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''Gece gündüz demeden mücadele eden herkese çok teşekkür ediyorum. Fatih'in yadigarı İstanbul için çalışan teşkilatımız, şehrimizi kucak kucak gezerek kucakladı. Biz kuru vaad vermiyoruz, Türkiye'nin geleceğini biz hazırlıyoruz. Tempomuzu daha artırarak İstanbul'da dokunmadık gönül bırakamayacağız. Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek ilk adımı attık.

Birileri yuvarlak masa etrafında dönedursun, biz sahayı emekle, azimle ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız.

Sandığı irade, davayı namus bilen AK Parti İstanbul teşkilatı olarak sizlerden söz istiyorum. Ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız.

Birileri sanal dünyada siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımız ile temas kuracağız. Bugüne kadar milletimizin üstünde bir güç görmedik, başka da bir güç tanımadık. 15 Temmuz bunun en büyük göstergesi.

Sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda 2023'te en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez. AK Parti kadrolarının moralini bozmak için tedavüle sokulan hiçbir oyun ve iftira gerçeği değiştiremez. Ülkemizin yaşadığı sorunları çözebilecek proje ve kadroya sahip tek partiyiz.

Yılbaşından itibaren hayata geçirdiğimiz tedbirlerin sonuçlarını daha iyi görmeye başlayacağız.

480 teröristi etkisiz hale getirdik, şehitlerimiz var. Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi.

Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve dışında her türlü hakka sahiptir. Kimse bunun önüne geçemez."

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