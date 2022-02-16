Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası umut dolu açıklamalarda bulundu! Peş peşe sevindirici haberlerle iç ısıttı!

Canlı! KDV indirimi genişleyecek mi? Faturalara yeni düzenleme gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Faturalardan, tarıma, öğrenciden, vatandaşa desteğe bir çok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, umut dolu açıklamalara yer verdi. 60 milyondan fazla insana rahatlık sağlayacak desteklerden de bahseden Erdoğan, Türkiye'nin gün geçtikte yükseldiğine de dikkat çekti.

"Kovid-19 testinde koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi karantinaya almıştık. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Bu süreçte yanımızda olan milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Devlet ve hükümet işlerini hem yakından takip ettik, hem de gereken yönlendirmeleri yaptık. KDV indirimin ülkemize ve üreticimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır.

Bakanlıklarımız indirimin fiyatlara yansıyım yansımadığını yakından takip edecekti. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne de sürdürülebilirlik ilkesine sığar.

Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek ülkelerle yakın temasımızı daha da arttıracağız.

BAE ile toplam 13 anlaşma imzaladık. Ziyaretimiz Türkiye-BAE arasında yeni bir dönem başlattı. Önümüzdeki dönemde körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek diğer ülkelerle yakın temaslarımızı sıklaştıracağız. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda yeni dönemin yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık.

Dün ile bugün arasında vicdanlı bir irtibat kurulamıyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmeden 2023 vizyonumuzun anlaşılması mümkün değildir. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, sağlıklı bir mukayesini yapmak hepimizin görevidir. Sadece günü kurtararak geleceğimize güvenle bakamayız. Dün önceliğimiz can ve mal varlığımızı tehdit eden terördü. Dün önceliğimiz işsizlikti.

Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibimiz. Nüfusumuz 20 milyon artarken, istihdama katılanların sayısı ise 20 milyondan 34 milyona çıktı.

Dünyanın panikle içine kapandığı pandemi döneminde biz, politikamızdan taviz vermeyerek büyüme elde ettik. Bu programımızı ısrarla uyguluyor, hızla yükselmeye devam ettik.

Elbette sokakta, vitrinlerde can yakan fiyat artışı var. Emin olun hepsi geçicidir. Tüm çalışanların gelirlerinde yüksek oranlı rakamlarımızla insan hayatının öneminin farkındayız.

Alım gücündeki düşüş bir süre sonra telafi edilir ama, kaybedilen huzur geri alınmaz. Asıl olan, kendisine ve ailesine karşı mahcup olmamak, başı dik durabilmek. Asıl olan geleceğe umutla bakabilmektir. Bunun için işçimizin çalışması, fabrikaların faaliyet göstermesi, çiftçinin üretmesi gerekli.

Enflasyonun da üstesinden geleceğiz, her ay düştüğünü göreceğiz."

ELEKTRİK FATURALARI

"Son dönemde üzerinde en çok konuşulan enerji fiyatlarına değinmek istiyorum. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat arttıtrdık.

Enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi, sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğalgaz 10 kömür 5 petrol fiyatları 3 kat arttı. Dolayısıyla tüm dünyada bu fiyat artışları yaşandı.

Şimdiyse elektrik ve doğalgaz fiyatlarını Avrupa ülkeleriyle karşılaştırma yaparak sizlere göstermek istiyorum...

Türkiye Avrupada'ki 34 ülke arasında, vatandaşına en uygun elektrik sunan 4. ülke olarak kayıtlara geçti. Aynı şekilde, doğalgazda bu doğrultuda.

Türkiye bugün enerji konusunda, elektriklerin yokluğunu değil fiyatını tartışabiliyorsa kurulu enerji gücüne borçuludur. Ülkemizin elektrik üreten tesislerin sayısını artırarak, elektrik üretimimi 4 kat artırdık. Enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi. Bu sadece bize ait ve mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat artmıştır. Elektrik ve doğal gazın avro üzerinden Avrupa ülkeleri ile kıyaslayarak size gerçek tabloyu sunmak istiyorum. Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun elektrik hizmeti sunan 3. ülke durumundadır. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücreti ile mukayese ettiğinde yüzde 5,5'luk bir oran karşımıza çıkarken bu oran Almanya'da yüzde 6'lardadır. Benzer bir tablo doğal gaz için de geçerlidir.

Vatandaşa gelen rakamlar elbette yüksek, ancak vatandaşa en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz sunan ülkelerin başında geliyoruz.

Geçtiğimiz kabine toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarife limitini 210 kilovata çıkarmıştık. Tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını gördük. Vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak kararlar aldık. Yüksek tarife rakamların ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir."

VATANDAŞA DESTEK

"Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız."

Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyorduk. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz."

Yeni enerji desteğinin ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlik meslek kanununu da geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduk. Öğrenci sayılar 159 binden 335 bine yükselen mesleki eğitim merkezlerimizde hedefimiz bu rakamı 1 milyonun üzerine taşımaktır. Bu merkezlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor."

KYK YURTLARINA İNTERNET VE BESLENME DESTEĞİ

"KYK Yurtlarında verdiğimiz beslenme yardımını 750 TL’ye çıkarıyoruz. internet desteğini ise iki kat artışla 32 GB'a çıkardık"