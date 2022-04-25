Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor! Bayram Tatili kaç gün olacak?

Türkiye'nin gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen bakanlar kurulu kabine toplantısındaydı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağının bugün yapılacak toplantıda kesinleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Hem daha çok çalışmak hem daha çok şükretmek için sayısız sebebimiz olan bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni atılımın vesilesi haline dönüştürmekte kararlıyız."

Doğalgaz ve elektrik olmak üzere pek çok üründe pek çok sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız. Kur tuzağıyla yaşanan ve panik yapan dalgalarla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur. En çok üzüldüğümüz nokta kimi açgözlülerin ülke içinde fiyatların aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir.

Engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Bu vesile ile Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek Cuma gününden itibaren ödeyeceğimizi paylaşmak istiyoruz.

15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketi çalışmalarının sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçeceğiz.

Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum"