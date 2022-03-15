Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası müjdeleri sıraladı!

Canlı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı ardından önemli açıklamalar ve duyurularda bulundu. Ukrayna-Rusya gerginliğinin masaya yatırıldığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiği hakkında ulusa seslenirken, diğer yandan, başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmeleri de kameralar karşısında halka aktardı.

İşte önemli satır başlıkları;

"Kabinedeki görevler bir bayrak yarışıdır. sistemin sağladığı hızlı ve etkin karar alma sayesinde yaptığımız değişikliklerle kabineyi dinamik tuttuk."

"Ülkemiz gerilimlerde zarar görmeden yoluna devam etmesini büyük ölçüde yönetim sistemine borçludur."

"Ülkemizi en sert küresel çalkantılardan en az kayıpla çıkardığımız bir yerde duruyoruz."

"Yeni sisteme karşı çıkanlar ortaya kayda değer bir alternatif koyamadılar."

"KABİNEDEKİ GÖREVLER BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

"Vahit Hocamızın çiftçimizin, ormancımızın vizyonunun geliştirecek adımları atacağına inanıyorum. Bekir Pakdemirli kardeşimize bundan sonraki hayatından başarılar diliyoruz. Bekir kardeşimizin birikiminden ve enerjisinden farklı alanlarda istifade etmeyi elbette sürdüreceğiz. Kabinedeki görevler bir bayrak yarışıdır."

"2023 HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı ve etkin karar alma fırsatı sayesinde yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi dinamik tutacak adımları attık. Yeni yönetim sisteminin gücünü ve avantajlarını kriz dönemlerinde çok daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz güneyinde, kuzeyinde ve doğusunda yaşanan çatışmalardan, batısında süren gerilimlerden zarar görmeden yoluna devam etmesini büyük ölçüde yeni yönetim sisteminin sağladığı imkanlara borçludur. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkına hamlesi olan 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Geldiğimiz noktada krizlerin, çatışmaların zirve yaptığı dönemlerde dahi insani ve siyasi ilişkileri kesintiye uğratmadan tüm taraflarla çalışmayı başarabilen ülkelerden biriyiz."

"Eskiden Türkiye olarak kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada, işinin, aşının, ekmeğinin sürekliliğini sağlamada sıkıntı çekiyorduk. Bir anda milyonlarca insanın işsiz kaldığı, herkesin yarınından umut kestiği kara günler yaşadık. Bugün ise gelişmiş devletlerin bile çaresiz kaldığı krizleri başarıyla yönettiğimiz bir yerde duruyoruz. Bütün bunları son 10 yıldır maruz kaldığımız vesayet oyunlarına, terör saldırılarına, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklara rağmen başardık. Dikkat ederseniz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı çıkanlar, bunca zamandır ortaya kayda değer bir alternatif koyamadılar. Tüm söyledikleri her şeyi eskiye döndürecekler. Aradan geçen onca zamana rağmen ortaya tek bir anayasa metni koyamadıklarını üzüntüyle gördük. Yurtdışında hazırlanmış bir raporu sanki kendi çalışmalarıymış gibi kamuoyunu önüne çıkaranların çalışmadıkları açıkça ortadadır. Bizim zaten hayata geçirdiğimiz işleri kendi fikirleriymiş gibi söylüyorlar."

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

"Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün cazibesinin öneminin en büyük tezahürlerinden biri Antalya Diplomasi Forumu'dur. Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört yanındaki 75 farklı ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Forum boyunca diplomasiyi yeniden kurgulamak, üç liderler oturumu, 27 panel ,dört söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısıyla taraflar arasında 200 görüşme gerçekleştirildi. Forumun en ses getiren olayı Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile yaptıkları toplantıydı."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, RUSYA VE UKRAYNA'YA GİDİYOR

"Diplomasi ve diyalog kapılarını açması bakımından çok önemliydi. Dışişleri Bakanımızı yarın Moskova'ya gönderiyorum. Perşembe günü de Ukrayna'ya gidecek. DIşişleri Bakanımız Çavuşoğlu başta olmak üzere forumun düzenlemesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kalbi ve duası bizimle olan dostlarımızın ve kardeşlerimizin vermiş oldukları manevi destek elbette önemlidir. Ama fiilen kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiği de bir hakikattir."

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

"Temel altyapılar konusunda kayda değer hiçbir eksiğimiz kalmadı. Önümüzdeki cuma günü açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve eser ve hizmet zincirinin altın halkalarından biri olacaktır. Milletimiz ortaya çıkan eserlerden ne yaptığımızı, niçin yaptığımız görüyor, biliyor, takdir ediyor. Cuma günü açılış programında ülkemize kazandırdığımız eserlerin toplu bir değerlendirmesini yaparak görmek isteyen gözlerin huzuruna getireceğiz. Sakarya'daki tank palet fabrikası üzerinden kendi ordusuna etmedik hakareti bırakmayanları, biz unutmadık. Kendi uçağımızı, kendi silahımızı, kendi otomobilimizi geliştirmemizi engelleyen zihniyetin bir kez daha ülkemize aynı kötülüğü yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada genişleyen etki alanının insanlarımız refahı üzerindeki olumlu neticelerini almaya başlayınca ülkemize kazandırdığımız geniş vizyonun önemi daha iyi anlaşılacaktır."

"EĞİTİM KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

"Eğitim ve sağlık her zaman olduğu gibi bugün de önceliklerimiz en başında yer almaktadır. Dün 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir araya geldiğimiz sağlık çalışanlarımıza uzun süredir bekledikleri müjdeleri verdik. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve özlük haklarını geliştirilmesini başta olmak üzere verdiğimi müjdelerin hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim konusunda önemli adımlar atıyoruz. Okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Eğitime katılan öğrenci sayısında devasa artış sağladık. Sıra okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına geldi. Okullaşma oranının 3-5 yaş arasında 2022 yılında 3 bin anaokulunu ve 40 bin yeni anasınıfını hizmete almayı hedefliyoruz."

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

"Diğer yandan çiftçilerimize sulama, enerji ve kredi konusunda 2 önemli müjdemiz var. İlk olarak tarımı su ile bereketlendirerek daha üst seviyelere çıkarmak için barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini hızla bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız. Üreticilerimiz yıllık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Çiftçilerimiz tarımsal sulamada kullandıkları enerjiyi daha uygun maliyetlerle elde etmelerini sağlamaktır. Çiftçilerimizi tarımsal sulamadaki artışların zorladığınız biliyoruz. Sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını artırmayı planlıyoruz."

"830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz."

detaylar gelecek...