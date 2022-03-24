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  3. Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi ardından basın toplantısı gerçekleştiriyor

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi ardından basın toplantısı gerçekleştiriyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunuyor...

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi ardından basın toplantısı gerçekleştiriyor

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunuyor...

"Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.

 NATO’nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna’ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır.

Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz

Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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