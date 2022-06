Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle bir arada! Karne Dağıtım töreninde önemli açıklamalar!

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle bir araya geldiği "Karne Dağıtım Töreninde" önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları...

"Sevgili öğrenci kardeşlerim, çok değerli öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tamamladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Bu stadyumda çok top oynadım ve bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu ama o heyecanı yaşamak, bir taraftan da öğrencilik hayatımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı."

"Gerçekten bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlandınız, gerçekten takdire şayan. Bize Türk klasik müziğinden sunduğunuz parçalarla bundan sonraki süreçte de değişik yerlerde bu sunumları birlikte yapmakta fayda var. Eğitim öğretim yılı boyunca fedakarca görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şartları zorlama pahasına çocuklarının eğitiminden taviz vermeyen anne babaları da buradan kutlamak istiyorum. Eğer saygıdeğer hocalarımız uygun bulurlarsa öğrencilerimiz bulundukları yerde oturabilirler. Çimde oturmak da gayet güzeldir. Her eğitim öğretim yılı sonunda zihni açık, ufku geniş, bilgili nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığını yeniden yaşıyoruz. Yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Tüm çocuklarımız okusun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. "

