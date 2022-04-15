Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir açılış daha gerçekleşti! Ayasofya Fatih Medresesi'nin kalbi ilim için yeniden atacak!

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi açılışı programında önemli açıklamalarda bulundu. 4 buçuk asırlık ilim yuvasının zincirlerini kıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyetin, zamanında medreseyi de yıktığını belirtti. İşte, kurdele kesiminin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli satır başlıkları...

FATİH MEDRESESİ AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medrese açılışını gerçekleştirmeden hemen önce , Ayasofya ve medresenin tarihinden bahsetti. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyetin, açılışı gerçekleştirilen medreseyi de yıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mukaddes ayı ruhuna göre idrak etmenin gayreti içerisindeyiz.

Geçen hafta İslam Medeniyetleri müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Burası şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burada Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çevrilen zihniyet burayı da yıkmıştır.

Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma yolunda atılan adımlar çok yaralar açmıştır.

Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi tarihi eserler yıkılmış içerisindeki nice eserler de kaybolup gitmiştir." ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİLER İLİM YUVASINDA YETİŞECEK

4,5 asırlık medresenin devamına vesile olmanın haklı gururunu yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur'an kurslarımız kapatılmış, ilim irfan yuvalarımızın kapısına kilit vurulmuştur... İşte biz bugün bu açılışta bu emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin tarihe sürdüğü lekeyi ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yaklaşık 4.5 asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan bu medrese yine ilim vermeye devam edecektir. Burada inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesindeki emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik.

Hat, çini gibi kadim mirasımızın yer aldığı sergimizin de açılışını yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

AYASOFYA TARİHİ

"Eğitimden akademiye her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı işgal ettiği şu günlerde benliğimizi korumanın tek yolu budur. Biz hükümet olarak üzerimize düşeni yaparken, buraları sizin canlı tutacağınıza inanıyorum.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetih ettikten sonra ilk iş olarak Ayasofya'yı camiye çevirdi ve Ayasofya'nın kuzeybatısında yer alan papaz odaları olarak adlandırılan yapıyı da medrese olarak hizmete açtı.

Zaman içinde medrese işlevini sürdüren yapı hemen her dönemde bakım ve onarım çalışmalarından geçti. Sultan Abdülaziz döneminde 1869-1874 yılları arasında yıktırılan ve eski medrese temelleri üzerine yeniden inşa edilen yeni medrese binası, Ayasofya'dan geriye çekilerek batı cephesinin hizasında hazırlanan projelere göre yapıldı.

Son Ayasofya Medresesi, Daru'l-Hilafetü'l-Aliye Medresesi olarak kullanılırken, 1924'de, İstanbul Belediyesi tarafından Öksüzler Yurdu olarak değerlendirildi.

1934 yılında Ayasofya Müze olduğunda medrese bir süre daha Öksüzler Yurdu olarak kullanıldı. 1936 yılında harap olması ve kullanıma müsait olmaması sebebiyle yıktırıldı."