Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Sırbistan'a kimlikle seyahat!

Son dakika! Türkiye- Sırbistan İş Formu kapsamında Sırbistan'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a kimlikle seyahat etme müjdesini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Sırbistan'a kimlikle seyahat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Sırbistan İş Formu kapsamında Sırbistan'da önemli açıklamalarda bulundu. Vuçiç ile ortak basın toplantısı sonrasında Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda konuşan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomik ve ticari ilişkiler özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor.

Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı.

Bu sene 2.5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız. Sırbistan'daki yatırımlarımızı son 10 yılda sıçrama yaparak 400 milyon dolara çıktı, Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Sırbistan Halk Bankası sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da konuşuyor!

'ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

"İşbirliğimizi geliştireceğimiz bir diğer önemli alan da müteahhitlik sektörüdür. 50 proje ile 847 milyon dolarlık iş hacmine sahipler. 48 tanesinin 2018 ve sonrasında hayata geçirildiğine özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında da önemli bir potansiyelin olduğunu görüyoruz.

Salgın sürecinde tüm dünyada darbe alan Turizm sektörünün yeniden canlanması ekonomilere önemli katkı sağlıyor. Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da konuşuyor!

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