Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti öncesi konuşma yapıyor!

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti öncesi kameralar karşısında konuşma gerçekleştiriyor. İşte, önemli satır başlıkları;

"İlişkilerin artması için yeni dönemin gayreti içindeyiz. Bu yıl hac ve umrenin başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 37 bin 779 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için böyle bir kontenjan yok. İkili ilişkileri tüm boyutu ile gözden geçireceğiz. İşbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Bölgesel ve uluslararası konular da gündemimizde olacak.

Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ, GUTERRES'İN ZİYARETİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

"Bölgede barışın yakın olması temennisi içindeyiz. Guterres bize uğradı, bizimle görüştükten sonra Rusya'ya gitti. Putin ve Lavrov ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği istikametinde beni tekrar aradı. Putin de aynı istikamette olduğunu söyledi. Gelecek açısından BM'nin devreye girmesinin olumlu olduğunu ifade etti. Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının esir alınması, Amerika'nın da aynı şekilde Rusya'da bir vatandaşının esir alınması. Biz devreye girdik, Ankara'da bu takas gerçekleşti. Sayın Putin bize bir teşekkürde bulundu."

ÖZGÜR ÖZEL'E DAVA

"Bu zatın tehditleri vekil olduğu için cezai bir yaptırımı olmayacak ama manevi tazminat olarak başındaki ağbabası nasıl ödediyse bu da tazminat ödeyecek. Bunların içinde dokunulmazlığı olanlar var, olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zat ile ilgili avukatlarımız gerekli davaları açacak. Cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Avukatlarımız manevi tazminat davalarını açacaktır."

KAVALA KARARI

"Türk yargısının kararına yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü nedeniyle devletin kurumlarına saldırmasının bedelini ödeyecektir. Olay budur."