Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuşuyor

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde, "Türksat 6A'yı da 2023'te uzaya göndereceğiz. Böylece uzaydaki uydu sayımız 10'a yükselecek" ifadelerine yer verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şu şekilde;

"Birilerinin aklınca dalga geçtiği 3-A aradan geçen 14 yıla rağmen hizmet ediyor. Türksat 4-A ve Türksat 5-B de uzaydaki yerini aldı.

Geçen sene de Türksat 5-A ve 5'B'yi uzaya yolladık.

Uzay denince aklına gençliklerinde izlediği uzay filmleri gelenlere bir kötü haberimiz var, yerli haberleşme aracımız İMECE'yi 2023'te fırlatıyoruz. Türksat 6A'yı da 2023 ortasında fırlatacağız. Böylece uzaydaki aracımız 10'a yükselecek. Ülkemizi hak ettiği yere getirecek adımları atıyoruz. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdikleri ilgi bize umut veriyor. Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi projeleri ile uzayı fethetmeyi planlıyor. Teknofest'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne geldiği noktada ortaya koydukları neler başarabileceği ortadadır. Başlattığımız dijital seferberlikle, blok zincire kadar ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz."

TURKEY YERİNE TÜRKİYE

"Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız.

Fiber internet konusunda yavaş gittiğimizin farkındayız. Bu alanda çalışan firmaları da teşvik ederek altyapıyı geliştireceğiz."