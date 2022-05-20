Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! "Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz."

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Hizmetin yeni bir boyuta taşındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na da atıfta bulunarak "Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz." ifadelerine yer verdi.

"Bugün Darülaceze'mizin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak için buradayız. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım, açılışını yapmıştım. Bir şeyi sormam lazım, İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Yahu bir adım atın. Bir akmayan musluğu tamir etmekle biz hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu ülkenin darda kalanına el uzatın. Biz de sizi alkışlayalım"

"SUYU AKMAYAN MUSLUĞU AÇMAKLA İSTANBUL'A HİZMET ETTİK DİYEMEZSİNİZ"

"Bugün Darülaceze'mizin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak için buradayız. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım, açılışını yapmıştım. Bir şeyi sormam lazım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığını üstlenen kişinin acaba bu alanlarda attığı bir adım var mıdır? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın, ülkenin darda kalmışına el uzatın, biz de sizi alkışlayalım."

"DÜNYADA TEK ÖRNEK OLACAK"

"Bugün Türkiye en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip ülkedir. Darülaceze Sosyal Hizmet şehri bittiğinde dünyada bu işin tek örneği olacak. Ülkemiz gibi bir başka örnek yoktur. Gükümete geldiğimizde yılda 2 milyar TL olan yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. İnşallah el birliği ile bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.

Devletin imkanlarını milletimizin her kesimine, özellikle de desteğe ihtiyaç duyanlara sunuyoruz.

Büyük ailelerin giderek azalıyor olması üzüntü vericidir. Eğitim önce ailede başlar. Daha da ileri gidiyorum, anne karnında başlar. Okul tek başına bunu yapamaz. Köklerimiz ile bağlarımızı koparmayacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüden yürüyerek dünyanın en ilerideki ülkeri arasındaki yerimizi alacağız.

Bu sene Fetih şenliklerimizi inşallah Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır şenlikleri inşallah hep birlikte yapacağız. Hazır mısınız? Muhteşem bir Fetih şenliğimi öyle yapalım ki, Cennet Mekan Fatih Han'a layık olalım."