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Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalar

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Canlı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte, Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başlıkları...

"Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Artık tüm dikkatimizi büyük Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik.

Geçtiğimiz 20 yılda kamu hizmetlerinin kalitesi konusunda çok önemli mesafe kat ettik. Asırlık ihmalleri bu kadar kısa sürede telafi etmek elbette kolay olmadı.

Herkes yaptıkları işler konusunda eleştirilebilir. Yapılan iş ve işlemleri biz de eleştirdik, hukuka da başvurduk. Eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık ama iş ve işleme de uyduk. Anamuhalefetin başındaki kişinin yaptığı demokratik yönteme uygun değildir. Kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Verdiği karar için hakimi, attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek! Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek! Böyle bir tarz hukuk devletinde olabilir mi! Böyle bir yöntem asla olamaz."

DETAYLAR GELECEK...

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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