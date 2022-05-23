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  3. Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

"Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz.

Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır.

"ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK"

Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır."

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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