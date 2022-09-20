Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu! "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir Dünya mümkündür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Dünya'ya hitap etti.

Rukiye Karapunar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu! "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir Dünya mümkündür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu. Genel Kurul'da Dünya'ya hitap eden Cumhurbaşkanı'nın satır başları şu şekilde;

“Salgın döneminde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık”

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik”

Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesine atıfta bulunarak, “Dünya 5’ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğinin altını çizmeye devam edeceğiz”

Suriye’nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil güvenlik şemsiyemiz ve uluslararası yardımla hayata tutunuyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu! Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir Dünya mümkündür

Mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Yunanistan hukuksuz geri itmeleriyle Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor”

Irak’taki ortamı istismar eden terör örgütlerinin ülkemizdeki eylemlerine asla müsaade etmiyoruz”

“Libya’da adil bir seçim yapılarak güçlü bir hükümetin işbaşına gelmesine hepimiz katkıda bulunmalıyız”

“Orta Doğu’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz”

“Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık”

“Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyasetini bırakarak iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu! Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir Dünya mümkündür

“Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz”

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