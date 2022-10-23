Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu! "Gel, ülkemizin aydınlık geleceğine 85 milyonla hep birlikte yürüyelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yapımı tamamlanan 140 projenin toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta önemli satır başları şu şekilde;

BARTIN MADEN FACİASINDA KUSURU OLANLAR TESPİT EDİLECEK

Diyarbakır bugün bir başka... Diyarbakır'ı özlemişiz. Sizlerin coşkusundan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemiş. Bartın'daki elim kaza nedeniyle gezimizi ertelemek durumunda kalmıştık. Şehitlerin ailesi bize emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız. Başlatılan incelemeler sonucunda olayda kusuru olanlar tespit edilecek, onlarla ilgili de her türlü işlemi yapacağız.

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SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A TEPKİ

Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır. Edirne'de cezaevinde kalan kişinin Kürtlükle alakası yok. Bu adam Kürt değil. Ama vatandaşlarımı sömürüyor. Bir tane eş başkanları var. Kürt mü? Değil. O da aynı şekilde ne yapıyor? Benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Diyarbakır ekonomisiyle, kültür ve sanatıyla, altyapısıyla yoluna kararlı bir şekilde devam etmektedir. Artık Diyarbakır huzurun şehridir.

DİYABAKIR ANNELERİ DİK DURDULAR, EĞİLMEDİLER

Diyarbakır Anneleri'ni Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni gelip ziyaret ettiler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahne artistidir. Benim Diyarbakır Annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler, dik durdular, eğilmediler.

"DİYARBAKIR'IN RENGİ PKK'NIN İSTİSMARI VEYA HDP'NİN SAPKINLIĞI DEĞİLDİR"

Diyarbakır'ın rengi, terör ve siyaset baronları değildir. Diyarbakır'ın rengi kökenine, inancına, sahip çıkan asil insanlardır... Diyarbakır'ın rengi, PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir, beraberliktir Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir maziden matiye köprü kurarken zamanın ruhunu da es geçmiyoruz. Ey Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel, ülkemizin aydınlık geleceğine 85 milyonla hep birlikte yürüyelim. Bu bölgenin kadim şehirleri Şam'ın, Bağdat'ın, Kudüs'ün boynu bükülürken senin de yıldızını yükseltelim. Sen bu ülkenin, bu milletin gözbebeğisin. Sen, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin en önemli lokomotiflerinden birisisin. Ali Emiri de Ziya Gökalp de Sezai Karakoç da Diyarbakırlıdır. Eski yeni her eseriyle Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz.

DİYARBAKIR ARTIK HUZURUN ŞEHRİDİR

Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa... Diyarbakır'ın kolunu kanadını kıranların ihanetini anlatsa... Her nutuklarını hak, hukuk ve özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün dibine vurduklarını anlatsa... Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıran bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunları hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. Kürt mü? O da değil. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Allah bir daha bu ülkeye de Diyarbakır'a da o acı günleri göstermesin diyorum. Hamdolsun Diyarbakır artık huzurun şehridir.

5570 KONUT, 450 SANAYİ SİTESİ VE 30 BİN KONUT KAZANDIRILACAK

Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım. Türkiye'yi büyütüyoruz derken güvenliği ile huzuru ile işiyle, vizyonuyla velhasıl her şeyi ile büyütüyoruz. Biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyon liralık kamu yatırımı ile her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya, Güneydoğu'ya da onu yaptık. İnşası süren Kayapınar Şehir Hastanemizi de ihalesini hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız. Sporda ülkemizin en modern statlarından birini Diyarbakır'a kazandırdık. Son kampanyamızla Diyarbakır'a 5570 konut, 450 sanayi sitesi ve 30 bin konutluk arsa daha kazandıracağız. Kura neticesinde arsaları kim kazanırsa onlar alacak. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Ulaştırmada 44 km'lik bölünmüş yol uzunluğunu 456 km'ye çıkardık.

SİLVAN BARAJI HAYATA GEÇİRİLECEK

Bugüne kadar yaptığımız barajlara ek olarak GAP'ın en önemli kısımlarından Silvan Barajı'nı hayata geçireceğiz. Silvan Barajı yakında su tutmaya başlıyor. TOKİ çalışmalarında bir yandan 500 bin konutu, arsayı, iş yerini kapsayan yeni kampanyayı başlatırken mevcut projeleri de hızla tamamlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni terör örgütüne peşkeş çeken kişilerden alarak yeniden sizlerin hizmetine verdik. Bu belediyelerimizde çok güzel hizmet veriliyor. Büyükşehir Belediyemiz 1 milyar 710 milyonluk yatırımla yol, fidanlık, eğitim kurumlarının bakım onarımı gibi hizmetleri kazandırdı. Belediyelerimizin tüm bu eser ve hizmetlerinin resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Diyarbakır yeniden ülkemizin en önemli sanayi ve üretim kenti olma yolunda hızla ilerliyor. 15 yeni fabrika ve OSB'de açılışını yapacağımız 4 yeni fabrika buna işaret ediyor. Toplamdaki 19 fabrika üretimde, ihracatta, istihdamda yapacağı katkılar, şehrimizin parlayan yıldızına katkı sağlayacaktır. Resmi rakamı henüz almadım ama 70 binin üzerinde bir katılım var.

DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLUYOR

Biliyorsunuz; bugün buraya müjdeyle geliyorum. Adalet Bakanlığımız Diyarbakır Cezaevi'ni tamamen boşalttı. Bugün itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. Bakanlığımız restorasyon için gereken projeyi hazırladılar. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişte zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecek.

Elbette Diyarbakır'ın bu güzel tablosundan rahatsız olanlar da var. Kürt kardeşlerimi bir avuç sapkının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin sizin adınızı nasıl istismar ettiğini görüyorsunuz. HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt, maneviyatımızı hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır. HDP, terör örgütünün sadece payandası değildir. Bu fitne yuvası, sapkınların en başta aktörü durumundadır. CHP, kurduğu 6'lı masaya çantada keklik gördüğü bunları almaya tenezzül bile etmemiştir. Bunlar 6'lı masanın altında kalmış olmanın mahcubiyeti ile İstanbul'da bir grup adı sanı belli olmayan parti ile ittifak kurmuşlar.

Türkiye'nin bundan sonraki her meselesini de yine biz çözeceğiz.