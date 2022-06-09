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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! "Şaka yapmıyorum ciddiyim!"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! "Şaka yapmıyorum ciddiyim!"

Canlı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'na ilişkin önemli detaylara yer verdi. Burada Yunanistan'ı adalar konusunda çok net uyaran Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum ciddiyim" mesajı dikkat çekti.

Canlı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a göz dağı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları şu şekilde;

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum ciddiyim!

"Bu tatbikata katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını sürdürüyor. Barışın istikrarın tesisi konusunda kimsenin inkar edemeyeceği gayeretler sarf ediyoruz. MilliG elirimize göre oranlandığında insani yardımda dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Kahraman ordumuz sınır güvenliğimizden, sınıt ötesi harekatlara, her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle ettiğimiz mücadelelerde gösterdiğimiz başarının eşi benzeri yoktur.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum ciddiyim!

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit harekatıyla sınırlarımızı güvenlik altına alma operasyonlarımızı sürdüyoruz. Ülkemizin sınırları dibinde, terör koridorlarına asla izin vermeyeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Müttefiklerimizin tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum ciddiyim!

ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇİN

"Rusya Ukrayna savaşı, dünayda barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum ciddiyim!Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslarası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz.Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum ciddiyim!

1999 ve 2006 yıllarında Anayasa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkum edilen Yunanistan'a göz yumulduğu ortadadır.Türkiye Adalar'daki haklarından vazgeçmeyeceği gibi uluslararası haklarını savunmaktan da geri durmayacaktır."

"ŞAKA YAPMIYORUM CİDDİYİM"

  • Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'a gayri meşru statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.

  • Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum ciddiyim!

  • Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkiyi gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacaktır.

  • Yunanistan'ı bir asır önceki gibi kurduğu hayallerden ders çıkarmaya davet ediyorum. Kendinize gelin. Pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durun.

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a korkuyu saldı! Şaka yapmıyorum ciddiyim!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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