Canlı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın muhtarlarla buluşmasında konuşuyor!

Canlı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki programda kadın muhtarlarla bir araya geldiği buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte, önemli satır başlıkları...

"Bugün burada ülkemizin hemen her şehrinden 900'e yakın kadın muhtarlarımızla birlikteyiz. Bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi var. bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bizim için kadın merhum Neşet Ertaş'ın 'kadın insan, erkek insanoğlu' diye ifade ettiği şeklinde insanın yarısıdır. "

"Kadınlara, hak ettiği değeri vermek hem dinimizin, hem kültürümüzün, hem de anayasamızın gereğidir."

"Bizim için kadın merhum Neşet Ertaş'ın 'kadın insan, erkek insanoğlu' diye ifade ettiği şeklinde insanın yarısıdır. İki varlıktan birinin sırf cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramasını, hele hele şiddete uğramasını asla kabullenemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek inancımızın, kültürümüzün, anayasa ve yasalarımızın bize emridir.

Maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice hadiseye tanık olduk. Yıllarca eğitimden yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik. Kadınların hukuksuz biçimde hapsedilen seçilme hakkını kullanmasını biz sağladık. Anayasa açıkça çalışma herkesin hakkıdır demesine rağmen haksız şekilde kamuda çalışma haklarından yoksun bırakılan kadınlara bu hakkı yine biz verdik. Her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımını biz sona erdirdik. "

"Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayas akuralı haline biz getirdik. Eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak biz verdikç Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız.

Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda yine kadınlardan yana tarafız. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık, resen takip edilen suçlar arasına aldık. Dün MYK toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yer. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığı'nın da sunumu vardı, sordum. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Hemen irtibatı kurduk, Tokat milletvekilimiz Özlem hanım takip edecek, ben de takip edeceğim. 2.5 yaşında da çocuğu var. 23 yerden bıçaklıyor. Be hey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle tasarruf yapıyor, sonra yargıya hakaret. Ne hakareti. Sen bu adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bakanıma da bunu söyledim, bunu yakın takibe alacaksın, beni de bilgilendireceksin, atılması gereken adımı atacağız. Bu hakim de olabilir, savcı da olabilir. Adalet ortada kalmaz, onun için de gereğini yapacağız. "

"Failin pişmanlık içermeyen davranışları takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Failin sadece indirim almaya yönelik duruşmada tutum ve davranışları, şu komikliğe bakın kılık kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesi nitelikli hal kapsamına alınarak cezaları arttırıyoruz. Israrlı şekilde fiziken takip etmek, iletişim araçlarını, üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak fiilleri de artık suç sayılacak. Eşe ya da boşanmış olduğu eşe karşı işlenen suçlar katalog suçları arasına alınacak. Vekili olmayan kadınlara talepleri halinde ücretsiz avukat tayin edilecektir. "

"Pek çok ülkede uygulamaya geçirilen siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos farklı görünümlerle bizim üzerimizde de defalarca denenmiştir. Bu saldırılar kimi zaman terör örgütleri, kimi zaman içimizdeki hainler kullanılarak yapılan darbe girişimleri vasıtasıyla yapılmıştır. Bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık. Eğer bugün Libya'da kardeşlerinin imdadına yetişebiliyorsa, Azerbaycan'da kardeşlerinin imdadına yetişebiliyorsa işte bu güçlü irade vardır.

Muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edeceksiniz. Bu stokçuların biz gereğini yapacağız. Sizler Vali'nin o mahallelerdeki eli, ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Yağları depoluyorlar, utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Raflarda ayçiçek yağı yok diyerek kampanyayı yürütüyorlar. Dün İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Nerede böyle bir stokçu varsa gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek."

detaylar gelecek...