CANLI | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşakanlığı Külliyesi'de bugün saat 15.30'da başlayan Kabine Toplantısı sonra erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantı da asgari ücrete, emekliye ve memura zam, bayram tatili ve ekonomide yeni ek tedbirler gibi konular ele alındı. Milyonların beklediği haberler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamlarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Efes-2022 Tatbikatı'nda ordumuzun gücünü bir kez daha gördük. Bu tatbikat dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmişti.Gerek terörle mcüadelede gerek bölgesel krizler konusunda tehdidi yerinde yok etme konusunda başarıyla hareket ediyoruz. İnsani hassasiyet üzerine inşa edilmiş ilkeli duruşumuzu gösteriyoruz.Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkına sahip olmayacağını belirtmek istiyorum.

SURİYE'YE YENİ HAREKET MESAJI

Bize yöneltilen tenkitlerin eksikliklerimizden değil, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine bağlı olarak kend, istikametinde yürümesinden kaynaklandığını biliyrouz. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizmek istiyorum. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında azimle yolumuza devam edeceğiz. Sınır ötesi harekatlarımız, kriziler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı tavır gibi... Yeni harekatlara başlayacağız.Akdeniz ve Ege konusunda gereken aıdmları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok coğrafyada kardeşlerimize destek olmak için attığımız adımlara devam ediyoruz.Suriye'de hazırlıklar bitince harekatlara başlayacağız.

MARMARİS YANGINLARI

Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, afetin sona ermesi için gerekli tüm adımların atılmasını sağladık. Uyumlu yapılan çalışma neticesinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç vs. yanmışsa da herhangi bir ölüm yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuşturç. Yoğun bir şekilde ağaçölandırma çalışmalarına gireceğiz. Burada aynı çalışmayı yapğarak inşaallah yine yeşilimize kavulacağız.

Millete hizmet ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi... Bu zavallılarla ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz. Gereği neyse onu yapıyoruz. Bütün itfaiyeciler, STK'larla faaliyet yürüterek toplam 60 hava aracıu 613 arazöz ve suikmal aracı, 203 iş makinesi 5 bin 700'e yakın personek 2 bin 100'ün üzerinde gönüllü kişilerden oluşan bir ekiple yangına müdahale edilmiştir Bay Kemal...

Yanan alanlar yeşillendirilecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi sende... Acaba ne yaptınız? Biz burası CHP Belediyesi demedik. Atılması gereken aıdmları attık.

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gideceğiz. PKK-YPG konusunda sergilenen riyakarlığı muhattaplarımızın yüzüne belgeleri ve görüntüleri ile ileteceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den olumlu bir yaklaşım sergilenmesini beklemesinler.

PETROL MÜJDESİ

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

ENFLASYON

Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023'ün Şubat ve Mart aylarından itibaren enflasyonu makul ve daha aşağı indireceğimiz seviyeye çekmiş olacağız.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. İnşallah en kısa sürede müjdeli haberi emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...