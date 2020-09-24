Canlı ders vermek için komşularına bırakmışlardı! 1,5 yaşındaki kızlarını acı sonu

Konya'da bir öğretmen çift öğrencileriyle canlı ders yapabilmek için komşularına bıraktığı 1,5 yaşındaki çocukları, dikkatsizlik sonucu 7. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri çocuğun cesedini morga kaldırırken ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Konya’nın Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesinde yaşanan olayda 1,5 yaşındaki Kumsal Bayram'ın anne ve babası öğrencilerine canlı ders verebilmek için kızlarını komşularını bıraktı. Bir süre sonra baba Mustafa Bayram, komşusuna yemek almaya çıktığı sırada küçük kız ise 7. kattaki balkonda çıktığı bir yerden dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden aile ve komşu hemen kızlarının yanına koşarken çevredeki vatandaşlar ise 112 ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler ise çocuğun öldüğüne kanaat getirdi. Çocuğun cenazesi kaldırıldığı hastanedeki incelemelerin ardından getirildiği merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Üçler Mezarlığına defnedildi.

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