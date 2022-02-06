Canlı! Devlet Bahçeli, MHP'nin Kızılcahamam kampında konuşuyor

Canlı! MHP'nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin satır başlıkları;

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU BİRBİRİNİ RAKİP GÖRÜP, DIŞARIDAN MEDET UMMAKTADIR

"İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı birbirini rakip gördüğü için tesirsiz hale getirmenin peşindedir. Dışarıdan medet ummaktadırlar. CHP tuzak ve tertiplerin kutupbaşıdır. Balık restoranı konusunda da birbirlerini yalanlamışlar ve Kılıçdaroğlu yemekten haberi olduğunu söylerken İmamoğlu Genel Başkanının hilafına konuşmuştur."

TÜRKİYE TUZAK VE DAYATMALARI YERLE YEKSAN EDİYOR

"Yolumuz çetin, yükümüz ağır olsa da inanç ve irademizin kudretiyle mütecaviz dayatmaları yerle yeksan ediyoruz. Başarmanın haricinde bir seçeneğimiz olmadığını biliyoruz. Bizim başarmamız istikbalimiz ve tam bağımsızlığımızla ilgilidir."

CUMHUR İTTİFAKI İRADESİ

"Türkiye kurulan tuzakları birlik ve beraberliğiyle, Cumhur İttifakı'nın iradesiyle yıkmaktadır.

Parti kampımızda farklı alanlardaki parti çalışmalarımız, bilimsel çalışmalar, seçim kanunundaki değişiklikler, MYK üyelerimizin geniş bir şekilde bilgilenmesi de sağlanmıştır. Bu konularda Dışişleri Bakan Yardımcımıza da teşekkür ediyorum."

81 İLDE VATANDAŞIMIZLA BULUŞTUK

"Heyecanımız her geçen gün artacaktır. Vatanımızın her yerine ulaşılmış, gönül kapıları çalınmıştır. Hamdolsun beklediğimiz sonuç alınmış, samimiyetle çıktığımız yol bizi bu sonuca ulaştırmıştır. İl il Anadolu temasıyla 81 ilimizin tamamında vatandaşlarımızla birebir temas kurulmuştur."

CHP'NİN NE OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ

"Durmayacak, beklemeyecek ve yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz. En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan bölgelerde bu partinin gerçek yüzünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacak, milletimizi aydınlatacağız. Temamızı bu defa Adım Adım 2023 olarak belirlemiş bulunmaktayız.

CHP aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, siyasi yıkım müteahhitidir. Eylem ve emelleri ile bunu defalarca ispat ve tescil etmiştir. CHP, HDP ve Zillet'in diğer ittifakları emperyalizmin mızrak ucudur. Küresel lobilerin içimize sızdırılmış saat ayarlı bombasıdır."

KILIÇDAROĞLU MİLLETLE HESAPLAŞMAYA CÜRET ETMİŞTİR

"CHP Genel Başkanı etnik kökenin dezavantaj olduğunu söylemektedir. Türkiye'de dezavantajlı bir kesim yoktur. Bu bölücülüktür. İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır. Engellilik dezavantaj değildir saptırmadır. Cinsel yönelimden dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını söylemek ahlak ve maneviyatımıza atılmış kara bir lekedir. Kılıçdaroğlu, Müslüman Türk milletinin itibarı, itikadı ve ihtişamıyla hesaplaşmaya nasıl cüret edebilmiştir?"

CHP MİLLİ AHLAKA EL KALDIRMIŞTIR

"Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. O bozuldu mu yıkım kaçınılmaz hale gelir. CHP Milli ahlaka el kaldırmıştır.

Bu gerçekleri milletimiz tüm çıplaklığıyla anlatacağız ve inanıyorum ki başaracağız."

CUMHUR İTTİFAKI DİRİLİŞ VE YÜKSELİŞ İTTİFAKIDIR

"Cumhur İttifakı bir vatan ittifakı, siyasi hesapların üzerinde diriliş ve yükseliş ittifakıdır. Cumhur'un ruh kökünden doğan bir erdem mukavelesidir. Çanakkale'yi geçilmez yapanların mirası bizimledir. Haklının ve hakikat özleminin ittifakıdır. Adımız bilinmekte, adayımız berrak ve aklımız milli ve yerlilikte billurlaşmıştır."