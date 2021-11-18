Anadolu Efes - Monaco EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın düşüşe geçti! Yatırımcıların vay haline!Merkez Bankası faiz kararı nedir? Merkez Bankası faiz kararı ne demek?Olaylı öpüşme sahnesi! Selen Görgüzel zor anlar yaşadı! Eşi Hamdi Alkan'dan izin alarak ünlü oyuncuyla sahnede öpüştü!BB Erzurumspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?AK Parti'den ikinci açıklama! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: "Vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak"Kerimcan Durmaz bebek bezini pantolonunun üstüne giyinerek konser verdi!Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası dolar kuru yükselişe geçti, rekor üzerine rekor kırdı! Dolar ne kadar oldu?Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Bloomberg Tv canlı Dolar kuru

Canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Bloomberg Tv canlı Dolar kuru

Gözler bugün Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde 10 TL’nin üzerine çıkan Dolar kurunun seyri oldukça merak ediliyor. Peki, canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte Bloomberg Tv canlı Dolar kuru

Canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Bloomberg Tv canlı Dolar kuru

Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararı öncesi Dolar kuru'nun hızlı tırmanışı devam ediyor. Geçtiğimiz cuma 10 lirayı aşan kur, sadece 3 günde yaklaşık yüzde 10 yükselerek 11 lira sınırına dayandı. Bu bağlamda, canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte Bloomberg Tv canlı Dolar kuru ve detayları...

Canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Bloomberg Tv canlı Dolar kuru

CANLI DOLAR KURU NE KADAR, KAÇ TL? BLOOMBERG TV CANLI DOLAR KURU

Merkez Bankası'nın aldığı yeni faiz kararıyla birlikte faiz 100 baz puan indirildi.

Merkez Bankası Faizi 15’e indirdi.

Alınan yeni faiz kararının ardından 1 dolar 10,5484'ten 10,7921'e yükseldi, şu sıralarda 10,7522

BLOOMBERG TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Bloomberg Tv canlı Dolar kuru

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT