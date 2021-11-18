Canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Bloomberg Tv canlı Dolar kuru

Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararı öncesi Dolar kuru'nun hızlı tırmanışı devam ediyor. Geçtiğimiz cuma 10 lirayı aşan kur, sadece 3 günde yaklaşık yüzde 10 yükselerek 11 lira sınırına dayandı. Bu bağlamda, canlı Dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte Bloomberg Tv canlı Dolar kuru ve detayları...

CANLI DOLAR KURU NE KADAR, KAÇ TL? BLOOMBERG TV CANLI DOLAR KURU

Merkez Bankası'nın aldığı yeni faiz kararıyla birlikte faiz 100 baz puan indirildi.

Merkez Bankası Faizi 15’e indirdi.

Alınan yeni faiz kararının ardından 1 dolar 10,5484'ten 10,7921'e yükseldi, şu sıralarda 10,7522