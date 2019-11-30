CANLI | Göztepe 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Göztepe Fenerbahçe canlı! Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 13. hafta heyecanı sürüyor. İyi başladığı sezonda özellikle deplasmanda kırılgan bir görüntü çizen Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Göztepe’yi geçerek 24 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşmek ve Trabzonspor – Galatasaray maçı öncesinde kayıp yaşamamak istiyor. İlhan Palut yönetiminde iki lig maçında 4 puan alan ve 16 puana yükselen Göztepe ise tırmanışını sürdürmenin peşinde.

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NET FIRSAT! Sağ kanatta topla buluşan Luiz Gustavo sol ayağıyla kale sahasına harika bir pas yolladı fakat altıpas üzerinde Kruse'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

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GEÇ KALDI! Titi'nin büyük hatasında topu alan Kruse hızla rakip ceza sahasına yaklaştı. Alman yıldız Alpaslan'dan sıyrılamayınca sarı lacivertliler önemli bir fırsattan yararlanamamış oldu.

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Göztepe ilk dakikalarda çok adamla Fenerbahçe yarı sahasında pozisyon arıyor.

Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı nükseden Hasan Ali Kaldırım kadrodan çıkarıldı ve ilk 11'e Deniz Türüç yerleştirildi. Bu değişiklikle Nabil Dirar sol beke, Ozan Tufan ise sağ bek pozisyonuna geçecek.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

SAAT: 20.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Atınç, Leo, Wallace, Borges, Yalçın, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Moses, Deniz, Rodrigues, Kruse

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson, Alper, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Kruse ve Muriqi kadroda!

Fenerbahçe’de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muriqi, maç kadrosunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında görev alamıyor. Ev sahibinde ise Poko dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan, Kanarya’da Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.