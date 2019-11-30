CANLI | Göztepe 2-2 Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

Göztepe Fenerbahçe canlı! Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 13. hafta heyecanı sürüyor. İyi başladığı sezonda özellikle deplasmanda kırılgan bir görüntü çizen Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Göztepe’yi geçerek 24 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşmek ve Trabzonspor – Galatasaray maçı öncesinde kayıp yaşamamak istiyor. İlhan Palut yönetiminde iki lig maçında 4 puan alan ve 16 puana yükselen Göztepe ise tırmanışını sürdürmenin peşinde.

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Soldan ceza sahasına giren Dirar ortasını yaptı, savunmada Alpaslan tehlikeyi uzaklaştırdı.

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Oyuncu Değişikliği Deniz Türüç Ferdi Erenay Kadıoğlu

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Göztepe'de Napoleoni yerini Mossoro'ya bıraktı.

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GÖZTEPE KAÇIRDI! Konuk ekipte önce Victor Moses daha sonra da Luiz Gustavo, Göztepeli futbolcuların şutlarına geçit vermedi.

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Victor Moses'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Garry Rodrigues ceza sahasında kontrol edemedi ve konuk ekip için önemli bir fırsat kaçtı.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart gördü.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yerini Jailson'a bıraktı.

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Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu Soner kullandı ancak top iyi yer tutan Altay'ın kucağına gitti.

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Sarı Kart Lamine Gassama

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Garry Rodrigues'in golünün ardından VAR incelemesi yapıldı. Ardından gol kararı geçerli sayıldı.

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Göztepe S.K.22Fenerbahçe

GOL! Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Max Kruse'nin ortasını Vedat Muriqi kafayla indirdi, Garry Rodrigues'e kale önünde topu ağlara gönderdi.

Garry RodriguesFenerbahçe

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Asist Vedat Muriqi

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GÖZTEPE KAÇIRDI! Sol kanattan ceza sahasına giren Cameron Jerome topu sağına çekip şutunu gönderdi ancak top çok az farkla auta gitti.

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Fenerbahçe'de Zanka oyundan çıktı, Vedat Muriqi oyunda...

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Sarı Kart Deniz Türüç

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Göztepe S.K.21Fenerbahçe

GOL! Tekrarlanan penaltıda topun başına geçen Alpaslan bu kez golü attı.

Alpaslan OzturkGöztepe S.K.

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Sarı Kart Altay Bayındır

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Sarı Kart Nabil Dirar

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GOL İPTAL! Fenerbahçe'de Victor Moses'ın attığı gol, Göztepe'nin penaltısı tekrarlanacağı için iptal edildi.

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ALTAY KURTARDI! Alpaslan'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi.

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Luiz Gustavo, Soner'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

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GÖZTEPE PENALTI KAZANDI! Sol kanattan ceza sahasına giren Soner, Luiz Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını işaret etti.

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Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in vuruşunda Altay önemli bir müdahale ile gole izin vermedi.

54

Sol kanattan ceza alanına giren Soner, Luiz Gustavo ile mücadelesinde yer kaldı. Hakem pozisyonun tekrarını izlemek için VAR'a gitti.

53

Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in vuruşunda Altay önemli bir müdahale ile gole izin vermedi.

50

Sarı Kart Emre Belözoğlu

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Göztepe'de Halil'in sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa Gassama yetişemedi ve top auta çıktı.

45

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Temponun hiç düşmedi ilk 45 dakikada takımlar karşılıklı atılan birer golle soyunma odasına gidiyor.

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NET FIRSAT! Savunma arkasına atılan pasla karşı karşıya kalan Deniz Türüç kaleciden sıyrılmak isterken açısını kaybetti ve önemli bir fırsattan yararlanamadı.

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Fenerbahçe'de köşe vuruşunu kullanan kaptan Emre asisti yapan isim oldu.

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Göztepe S.K.11Fenerbahçe

GOL! Emre'nin atak yönüne göre sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının biraz önünde iyi yükselen Serdar Aziz etkili bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Serdar AzizFenerbahçe

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Maçta tempo bu dakikaya kadar hiç düşmedi.

40

DOKUNAMADI! Serdar sol kanatta topla buluştu ve ortasını yaptı. Kale sahasındaki Alpaslan yakın mesafeden topa dokunamadı.

39

İKİ NEFİS HAREKET! Serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşünen Berkan'ın vuruşunu kaleci Altay aynı güzellikte bir kurtarışla engellemeyi başardı.

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Göztepe sağ kanatta tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başında Berkan Emir var.

37

GOL İPTAL! Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun pası Jerome kafayla indirdi. Topu kontrol eden Serdar Gürler ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırırken VAR incelemesi sonucu gol kesin olarak iptal edildi.

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KALECİDE KALDI! Rodrigues'in derin pasında savunma arkasına sarkan Deniz çaprazdan çok sert vurdu fakat kaleci Beto'yu geçemedi.

35

Maçta bu dakikaya kadar topla en çok buluşan isim Nabil Dirar oldu.

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Soner rakip savunmanın arkasına sarkan Serdar'a güzel bir pas yolladı ancak pasın şiddeti biraz fazla olunca top kaleci Altay'da kaldı.

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Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan pasa Serdar hareketlendi ancak Altay kalesini zamanında terk etti ve topu uzaklaştırdı.

30

KRİTİK MÜDAHALE! Fenerbahçe savunmasının hatasında topla buluşan Halil sağ taraftan ceza sahasına girdi ancak Dirar araya girerek tehlikeyi önledi.

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Fenerbahçe bu dakikalarda baskısını artırdı.

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Ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz'in içeri çevirdiği topu Göztepe savunması karşıladı.

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Göztepe'de Gassama sakatlık geçiriyor ve sağlık görevlileri başarılı futbolcunun tedavisi için oyun alanına girdi.

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Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortayı Zanka karşılamayı başardı.

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ÇOK NET POZİSYON! Sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar sol ayağıyla kale sahasına müthiş bir orta yolladı. Kendisini unutturan Serdar Gürler topu yakın mesafeden kafayla dışarı attı.

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AZ FARKLA! Ceza sahası dışında topla buluşan Gustavo sol ayağıyla sert vurdu fakat top direğin yanından dışarı gitti.

17

SAVUNMANIN MÜDAHALESİ! Sol kanatta topla buluşan Rodrigues içeri sokuldu ve önünü boşaltıp şutunu attı. Savunmaya çarpıp kaleciyi yanıltan top yandan kornere gitti.

15

Dirar'ın ara pasında soldan Rodrigues hareketlendi fakat içeri çevirdiği topu savunma kornere attı.

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Max Kruse çalımlarla ceza sahasına girdi ve çok şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı. Ayağından açılan topa Rodrigues çok sert vurdu ama kaleci Beto topu karşılamayı başardı. Yardımcı hakem pozisyonun ardından Rodrigues için ofsayt bayrağını kaldırdı.

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Golün ardından topla daha çok oynayan taraf Fenerbahçe.

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DIŞARI GİTTİ! Kruse'nin pasıyla topla buluşan Deniz'in ceza yayının biraz gerisinden attığı şutta top yandan dışarı gitti.

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Rakibinden topu kapan Moses ceza sahasına yaklaştı ve pasını verdi. Kruse topu ceza yayı üzerinde kontrol etti fakat savunmada Alpaslan'dan kritik bir müdahale geldi.

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Göztepe S.K.10Fenerbahçe

GOL! Göztepe sol kanattan geldi. Ceza sahasına gelen ortayı Zanka kafayla karşıladı. Ceza yayının hemen gerisinde topu kontrol eden Castro sol ayağıyla uzak köşeye vurdu. Kaleci Altay'ı geçen top direğe de çarparak ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

André CastroGöztepe S.K.

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NET FIRSAT! Sağ kanatta topla buluşan Luiz Gustavo sol ayağıyla kale sahasına harika bir pas yolladı fakat altıpas üzerinde Kruse'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

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GEÇ KALDI! Titi'nin büyük hatasında topu alan Kruse hızla rakip ceza sahasına yaklaştı. Alman yıldız Alpaslan'dan sıyrılamayınca sarı lacivertliler önemli bir fırsattan yararlanamamış oldu.

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Göztepe ilk dakikalarda çok adamla Fenerbahçe yarı sahasında pozisyon arıyor.

Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı nükseden Hasan Ali Kaldırım kadrodan çıkarıldı ve ilk 11'e Deniz Türüç yerleştirildi. Bu değişiklikle Nabil Dirar sol beke, Ozan Tufan ise sağ bek pozisyonuna geçecek.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

SAAT: 20.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Atınç, Leo, Wallace, Borges, Yalçın, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Moses, Deniz, Rodrigues, Kruse

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson, Alper, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Kruse ve Muriqi kadroda!

Fenerbahçe’de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muriqi, maç kadrosunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında görev alamıyor. Ev sahibinde ise Poko dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan, Kanarya’da Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.