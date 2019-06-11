CANLI | İzlanda 2 - 1 Türkiye

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, dördüncü hafta maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya...

İZLANDA - TÜRKİYE

85' Milli Takım'da Dorukhan yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Dorukhan Toköz - Güven Yalcin

Oyuncu Değişikliği 79' İzlanda'da Gundmundsson dışarı alındı. Traustason oyunda.

Pozisyon 78' Milliler bir kez daha beraberlik golüne çok yaklaştı! Hakan'ın ortasında Merih arka direkte topla buluştu ancak vuruşunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

73' Yusuf Yazıcı ceza alanı dışından çok sert vurdu. Kaleci Halldorsson köşeye giden topu son anda kornere tokatladı!

Sarı Kart 72' İzlanda'da Birkir Bjarnason sarı kart gördü.

Pozisyon 71' Milliler etkili geldi! Ozan'ın pasında sağ kanatta hareketlenen Zeki'nin yerden ortasında İzlanda savunması son anda araya girdi. Pozisyonun devamında topla buluşan Burak topu ayağından açaınca savunma bir kez daha araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

69' İzlanda'da sakatlanan Skulason oyundan çıktı. Maagnusson oyunda.

Oyuncu Değişikliği 64' İzlanda'da Bödvarsson dışarı alındı. Sigthorsson oyunda

Oyuncu Değişikliği 63' Milli Takım'da İrfan Can yerini Abdulkadir Ömür'e bıraktı.

62' İrfan Can Kahveci sağ kanatta rakibinden sıyrıldı. Tehlikeli bölgeye ortasını yaptı. Burak Yılmaz topa hareketlenemedi.

Sarı Kart 56' Milli Takıam'da bir sarı kartta Zeki Çelik'e çıktı.

55' Kaan Ayhan sarı kart gördü.

52' Burak Yılmaz pozisyonun ardından itirazda bulununca sarı kart gördü.

51' Hakan Çalhanoğlu serbest vuruşta kaleyi yokladı! Top direk dibinden auta çıktı. Milli Takım. 2. gole yaklaştı.

48' Gylfi Sigurdsson ceza alanı dışından çok sert vurdu. Mert uzandı, top direğin yanından dışarı gitti.

İkinci yarı başladı!

Oyuncu Değişikliği 45' İkinci yarıda Yusuf Yazıcı oyunda. Kenan Karaman dışarı alınan isim.

İlk yarı sona erdi...

40' Golü bulduk! Dorukhan Tokgöz!

32' Top ağlarımızda skor 2-0 oldu! Gol - Ragnar Sigurdsson

29' Gylfi Sigurdsson sağ çaprazdan ısrarla kalemize sokuldu. Dar açıdan vuruşunda Mert direk dibinde topu sahip oldu. Maalesef İzlanda'nın pozisyonlarına karşılık veremiyoruz.

Pozisyon 27' İzlanda golden sonra 2. kez tehlikeli geldi. Birkir Bjarnason'un ön direkte topukla vuruşu kalecimiz Mert'te kaldı.

21' İzlanda golü buldu! Gylfi Sigurdsson serbest vuruşta arka direğe ortasını yaptı. Ragnar Sigurdsson müsait pozisyonda kafayla topu ağlarımıza yolladı. Gol - Ragnar Sigurdsson

Sarı Kart 18' İzlanda'da Hallfredsson, İrfan Can'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Sarı Kart - Emil Hallfredsson

15' Hakan Çalhanoğlu'nın hatalı pasında topu kapan Gunnarsson sağ kanatta çizgiye indi. Kale önüne ortasında savunmamız topu kornere yolladı.

12' İzlanda yine etkili geldi. Gudmundsson sağ kanattan ceza alanı içine sokuldu. Arka bölgeye ortasını yaptı ancak takım arkadaşları geç kaldı.

3' İlk tehlikeli atak İzlanda'dan geldi. Sigurdsson'un sol kanattan ortasında Bjarnason ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Mert'ten kritik bir kurtarış geldi.

Maç Başladı 1' İzlanda'da maç başladı!

A MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz