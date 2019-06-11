CANLI | izlanda- Türkiye

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, dördüncü hafta maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

İZLANDA - TÜRKİYE

3' İlk tehlikeli atak İzlanda'dan geldi. Sigurdsson'un sol kanattan ortasında Bjarnason ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Mert'ten kritik bir kurtarış geldi.

Maç Başladı 1' İzlanda'da maç başladı!

A MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'nun Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı belirtildi.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak.

Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir'de oynanan Türkiye-İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.