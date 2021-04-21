Canlı izle | Galatasaray- Trabzonspor maçı Bein Sports canlı izle | Son haftalara girilen Süper Lig'de heyecan katlanarak artarken şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Galatasaray, 36.haftada Trabzonspor'u konuk ediyor. İki takım arasında oynanacak olan zorlu maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenlerde Canlı izle | Galatasaray- Trabzonspor maçı Bein Sports canlı izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

Zorlu mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler, VAR hakemi Cüneyt Çakır, AVAR hakemi ise Bahattin Duran olacak.

CANLI İZLE | GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS LİNKİ

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan zorlu müsabakayı canlı olarak izlemek için Bein Sports 1 linki gerekmektedir. Bu kanalından saat 19.00'dan itibaren şifreli canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Bein Connect'ten izleyebilirsiniz. İzlemek için tıklayınız.

Galatasaray- Trabzonspor maçı canlı anlatım

MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.