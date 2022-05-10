Canlı | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokoyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon sahibi bir lider"

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokoyev ortak açıklama yapıyor. İşte toplantıda öne çıkan satır başlıkları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları;

"Türkiye Kazak kardeşlerimizin ikinci vatanıdır. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz.

Ticaret hacmimiz yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı. 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Görüşmemizde Ukrayna'daki son durumu da ele aldık.

İlişkileri çok daha kuvvetlendirecek adımları yeni anlaşmalarla attık."

"ERDOĞAN VİZYON SAHİBİ BİR LİDER"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev iki ülkenin de kardeş olduğuna dikkat çekerek,"Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zaman kötülük gelmemiştir. Bugün çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Kardeş ülkeleriz.

Erdoğan vizyon sahibi bir lider.

Yarın Türk iş insanlarıyla bir araya geleceğim. Karşılıklı ticaret hacmimiz 5 milyar dolara ulaştı."