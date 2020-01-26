CANLI | Konyaspor 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Konyaspor Galatasaray canlı! Konyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 19. hafta devam ediyor. Şampiyonluk hedefiyle zirveye tırmanmak isteyen Galatasaray, tehlike hattından kurtulmak isteyen İttifak Holding Konyaspor’a konuk oluyor.

İki takım da üç puan hedeflerken 18 puanlı ev sahibi ile 30 puanlı Aslan’ı buluşturan Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

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Galatasaray'da Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

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Sarı-kırmızılılar tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

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Galatasaray daha fazla topa sahip olan taraf.

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Her iki takım da kontrollü başladı.

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Orta sahada oldukça yoğun iki mücadeleler var.

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Konyaspor sol kanattan duran top kazandı.

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Oyunun düşük tempoda başladığını söyleyebiliriz.

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Galatasaray 4-2-3-1 formasyonuyla sahada. Konyaspor ise 4-4-2 formasyonunu tercih ediyor.

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Lemina'nın önemli bir sorunu yok. oyuna devam edebilecek.

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Ahmet Çalık ile çarpışan Lemina yüzünü tuttu. Oyun onun için durdu.

Ve karşılaşma Galatasaray'ın santra vuruşuyla başladı.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Koray Gençerler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ev sahibinde Deni Milosevic sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemiyor. Sakatlığı süren Ferhat Öztorun ise Galatasaray karşısında görev alamıyor. Galatasaray’da ise sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yok. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone’nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.