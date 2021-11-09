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  3. Canlı | Malatya Valisi açıklama yapıyor!

Canlı | Malatya Valisi açıklama yapıyor!

Canlı | Malatya Valisi çöken binanın detaylarına dair açıklama yapıyor!

Canlı | Malatya Valisi açıklama yapıyor!

Canlı | Malatya Valisi Aydın Baruş çöken binanın detaylarına dair açıklama yapıyor!

Vali Aydın Baruş'un satır başlıkları şu şekilde;

"Enkaz altında çok fazla kişi olmadığını tahmin ediyoruz. Şu ana kadar 13 kişi sağ olarak kurtarıldı. Hayati tehlikesi olan yok."

"Bir kişiden ses alındı, kurtarma çalışması sürüyor. Bir radilat çalışmasından dolayı binanın zayıflamış olduğu yahmin ediliyor."

 

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