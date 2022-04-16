Canlı Model Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Canlı Model görev tanımı nedir, Canlı Model ne iş yapar, Canlı Model olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Canlı Model mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Canlı Model Tanımı;

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Canlı Model Maaşı Ne Kadar? 2022 Canlı Model Maaşları

Canlı Model maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Canlı Model maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Canlı Model iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5241.03

Meslek Adı :

Canlı Model

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mankenler Ve Diğer Modeller

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İdeal vücut oranları ile karakteristik yüz ve vücut özellikleriyle, resim, yontu ve desen çalışmalarında (uzun ve hareketsiz duruşlarla) poz vererek modellik yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Canlı Model, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma konusu hakkında bilgi almak, hazırlanmak,

b) İstenilen kompozisyona uygun olarak hareketsiz duruşlarda poz vermek,

c) Resim, heykel çalışmalarında modellik yapmak,

d) Karakalem etüdlerinde modellik yapmak,

e) Balmumu heykellerin yapımında modellik yapmak,

f) Moda resmi çizimlerinde, moda ve insan vücudunda ölçü oran, silüet hazırlama çalışmalarında modellik yapmak,

g) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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