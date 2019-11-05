Çanlı öğrenciler Almanya gezisini tamamladı

Çan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile St. Augustinusheim Okulları arasında 2017 yılından bu yana yapılan Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Projesinin Almanya ayağı Karlsruhe Ettlingen şehrinde 8 Türk ve Alman öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Çan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Doğan ve Müdür yardımcısı Umut Tural nezaretinde gerçekleştirilen Gençlik Köprüsü Projesi kapsamında çeşitli atölye çalışmalarının yanı sıra kültürel geziler de yapıldı. Atölye çalışmaları sırasında öğrenciler, Hanife Dönmez, Emirhan Gezer, Ayber İşnas, Şüheda Kahraman, Tuana Aytın, Burak Demir, Ece Yılmaz ve Utku Ata Mert özgün çalışmalar yaparak mesleki gelişimlerine katkı sağladılar. Türk ve Alman öğrenci ve öğretmenler birlikte yapmış oldukları kültürel faaliyetler çerçevesinde kendi yöresel yemeklerini yaparak Türk ve Alman müzikleri paylaşımında bulundular. Karlsruhe-Hanover 96 Almanya Ligi maçını da stadyuma giderek seyreden öğrenciler, yapılan Strazburg Avrupa Parlamentosu gezisi ile öğrencilerin Avrupa Birliğini ve işleyişini anlamaları sağlandı. Yine yapılan kültürel faaliyetler çerçevesinde Karlsruhe, Ettlingen, Frankfurt şehir gezileri yapan heyet bununla birlikte Stuttgart'ta bulunan Mercedes Ana Merkezi ve Müzesi gezisini de gezme fırsatı buldu. Çan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yücel Doğan, yaptığı açıklamada, "3.'sünü gerçekleştirdiğimiz Gençlik Köprüsü Türkiye Almanya Projemiz gençlerimizin kişisel gelişimine çok olumlu katkılar sağlamaktadır. Proje dahilinde yaklaşık 50 öğrenci hareketliliği gerçekleştirdik. Bununla birlikte projenin hazırlık planlaması için 1-5 Ekim tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Sayın Hilal Yaman Taşkıran ve Çanakkale Seramik Fabrikaları İdari İşler Sorumlusu Sayın Güler Gül ile Karlsruhe'de bulunduk. Alman öğretmenlerle birlikte yaptığımız planlama dahilinde projemizi icra ettik. Bu noktada baştan sona kadar Çanakkale Seramik Fabrikalarının değerli yöneticilerine ve Kıymetli Büyüğümüz Sayın Süleyman Bodur beyefendiye teşekkürlerimizi bir borç biliyorum" dedi.

St. Augustinusheim Öğretmenleri ve ekibi yapılan projeden çok memnun kaldıklarını ve Nisan ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan projeye katılmak için büyük bir heyecan içerisinde olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA