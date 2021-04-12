Canlı Sınıf Uygulaması nedir, nasıl olacak? Canlı Sınıf Uygulaması ne zaman başlayacak, zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendirecek bir karara imza attı. Buna göre Canlı Sınıf Uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Bakan Ziya Selçuk'un haberi duyurmasının ardından Canlı Sınıf Uygulaması nedir, nasıl olacak? Canlı Sınıf Uygulaması zorunlu mu, ne zaman başlayacak? soruları gündeme geldi. Bizler de konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

CANLI SINIF UYGULAMASI NEDİR, NASIL OLACAK?

Canlı sınıf uygulaması MEB tarafından 8. ve 12. sınıftaki LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile öğretmenlerini bir araya getiren bir platformdur.

MEB'den yapılan açıklamada, '' Canlı sınıfların oluşturulmasından okul müdürleri sorumlu olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğrencileri canlı ders programlarına ilişkin bilgilendirecek. Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinden görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.” denildi.

CANLI SINIF UYGULAMASI ZORUNLU MU, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Canlı Sınıf Uygulaması zorunlu olmayacak. Hali hazırda uygulama 29 Mart 2020’den beri Ankara ve İstanbul’da pilot uygulaması yapılan, 8. ve 12. sınıftaki LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için uygulanmaktadır. Ziya Selçuk, ''Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz.'' dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini uzaktan eğitim şeklinde alıyor. Bu süreçte MEB, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için canlı sınıflar kuracak. Uygulamanın kapsamı genişletilerek tüm Türkiye’de yaygın olarak kullanılabilecek.