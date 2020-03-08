CANLI | Sivasspor Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Süper Lig’in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Puanları eşit olan Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray arasındaki kritik mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

32' Marcelo Saracchi (Galatasaray) ofsayta yakalandı!

30' Omer Bayram (Galatasaray) topu takım arkadaşlarından birisiyle buluşturmak için kanattan ceza sahasına orta yapıyor, ancak başarısız oluyor ve bu pozisyondan herhangi bir sonuç alınamıyor.

29'



Galatasaray oyuncuları tarafından kullanılan köşe vuruşunda orta gereğinden sert bir şekilde yapılıyor ve top oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına çıkıyor.

29' Sofiane Feghouli (Galatasaray) kanattan gelen güzel ortayı kontrol ediyor ve çok önemli bir pozisyon yakalıyor, ancak dikkatli rakip defans hemen müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırıyor. Orta hakem ve yardımcı hakem köşe vuruşunu işaret ediyor. Köşe vuruşu Galatasaray tarafından kullanılacak.

27' Marcelo Saracchi (Galatasaray) yaptığı harika bireysel koşunun ardından güzel bir vuruş yapıyor, ancak kaleci Mamadou Samassa harika bir kurtarışla sol alt köşeye giden bu topu çıkartıyor ve skor değişmiyor.

24' Mustafa Yatabare (Sivasspor) elinden geleni yaparak ceza sahası içine gönderilen topu kontrol etmeye çalışıyor, ancak başarılı olamıyor.

22'



Galatasaray köşe vuruşunu gole çeviremiyor. Bu pozisyonda hazırlıklı olan defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırıyor.

21' Sofiane Feghouli (Galatasaray) taç çizgisinin yakınından ceza sahasına orta yapıyor, ancak oyuncu istediği vuruşu yapamıyor ve tehlike iyi organize olmuş defans tarafından uzaklaştırılıyor. Top oyun alanını terk ediyor ve yardımcı hakem köşe gönderini işaret ediyor. Galatasaray korneri kullanacak olan taraf.

19'



Sarı kart. Hakemin uyardığı Fernando (Sivasspor) artık daha dikkatli olmak zorunda.

18'



Oyunun kurallarına göre sarı kart kaçınılmaz. Hakem Jean Michael Seri (Galatasaray) için hak ettiği sarı kartı gösteriyor.

18' Fernando (Sivasspor) ofsayttaydı ve yardımcı hakem bunu görüp bayrağını kaldırdı.

15'



Ve top ağlarda! Falcao (Galatasaray) gerçek bir golcü!

13' Ugur Ciftci (Sivasspor) rakibi formasından çekiyor ve Mete Kalkavan düdüğünü çalarak serbest vuruşa hükmediyor.

11' Büyük şans! Henry Onyekuru (Galatasaray) ceza sahasında iyi bir pozisyondaydı, ancak kendisine doğru fazla sert gönderilen pası kontrol edemedi.

7'



Hakan Arslan (Sivasspor) topu kontrol ediyor ve yapılan güzel ortayı çok sert bir şutla topu ağlara göndererek gole çeviriyor. Harika bir vuruş!

6'



Hakan Mert Yandas (Sivasspor) köşe vuruşunu kullanıyor, ancak top rakip defans oyuncularına gidiyor ve tehlike uzaklaştırılıyor.

6' Hakan Mert Yandas (Sivasspor) güzel bir hareketle kendisine gönderilen kötü pası ceza sahasının kenarında kontrol ediyor ve kalenin ortasına doğru vuruşunu yapıyor. Kötü bir pozisyonda olan Fernando Muslera sıçrayarak güzel bir kurtarış yapıyor. Sivasspor korner kazanıyor.

3' Fernando Muslera olağanüstü bir kurtarış yapıyor ve Hakan Arslan (Sivasspor) tarafından ceza sahası içinden yapılan kafa vuruşunu çıkartıyor. Oyuncu havadan gönderilen isabetli pasta topla buluşuyor, ancak kalenin sağ tarafına yaptığı vuruşta golü bulamıyor.

2'



Hakem düdüğünü çalıyor ve oyun kurallarını ihlal eden Mario Lemina (Galatasaray) sarı kartı görüyor.

1' Mario Lemina (Galatasaray) rakip oyunculardan birisini formasından çekti ve Mete Kalkavan düdüğünü çalarak faulü belirledi. Sivasspor lehine serbest vuruş kararı veriliyor.

1'



Maç başladı, keyifli bir maç izleyeceğimizi umuyoruz!

Galatasaray oyunu başlatacak.

Bugün maçı Mete Kalkavan yönetecek.