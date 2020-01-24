CANLI! Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura zamanı... Son 16 Turu'nda dün tamamlanan maçların ardından çeyrek finale yükselen Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, bugün saat 15:00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Son 16 Turu’ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası’nda final, 21 Mayıs 2020’de oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu tamamlanırken çeyrek final ve yarı final kura çekimi heyecanı başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor’un seribaşı olduğu kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta; rövanş mücadeleleri ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ;
Trabzonspor - BB Erzurumspor
Kırklarelispor - Fenerbahçe
- Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor -
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ;
Trabzonspor / BB Erzurumspor - Kırklarelispor / Fenerbahçe
Aytemiz Alanyaspor / - / Demir Grup Sivasspor
KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK TAKIMLAR
SERİ BAŞI: GALATASARAY, TRABZONSPOR, FENERBAHÇE, ANTALYASPOR
SERİ BAŞI OLMAYAN: KIRKLARELİSPOR, SİVASSPOR, ALANYASPOR, ERZURUMSPOR
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
-Trabzonspor
-Fenerbahçe
-Galatasaray
-Antalyaspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
-Alanyaspor
-Sivasspor
-BB Erzurumspor
-Kırklarelispor
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