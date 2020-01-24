CANLI! Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, bugün saat 15:00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Son 16 Turu’ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası’nda final, 21 Mayıs 2020’de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu tamamlanırken çeyrek final ve yarı final kura çekimi heyecanı başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor’un seribaşı olduğu kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta; rövanş mücadeleleri ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ;

Trabzonspor - BB Erzurumspor

Kırklarelispor - Fenerbahçe

- Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor -

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ;

Trabzonspor / BB Erzurumspor - Kırklarelispor / Fenerbahçe

Aytemiz Alanyaspor / - / Demir Grup Sivasspor

KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK TAKIMLAR

SERİ BAŞI: GALATASARAY, TRABZONSPOR, FENERBAHÇE, ANTALYASPOR

SERİ BAŞI OLMAYAN: KIRKLARELİSPOR, SİVASSPOR, ALANYASPOR, ERZURUMSPOR

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

-Trabzonspor

-Fenerbahçe

-Galatasaray

-Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

-Alanyaspor

-Sivasspor

-BB Erzurumspor

-Kırklarelispor