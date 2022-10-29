Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını yazdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçtikten sonra mozoleye çıktı.

Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN: TARİHİ GÜNÜ TOGG'UN AÇILIŞINI YAPARAK TAÇLANDIRMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat-ı alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne geçmek için Anıtkabir'den ayrıldı. Erdoğan, Külliye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Erdoğan, daha sonra Bursa'nın Gemlik ilçesine gidecek ve yerli otomobil TOGG'un üretildiği tesiste ilk aracın banttan inme törenine katılacak.

Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktıSon dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çektiUkrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyızSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız

29 Ekim müjdesi! Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek29 Ekim müjdesi! Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında...
Son Haberler
61/1-k Trafik Cezası Nedir? 61/1-k Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
61/1-k Trafik Cezası Nedir? 61/1-k Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı
Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Yükselişe geçen altın fiyatları yeniden düştü! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Yükselişe geçen altın fiyatları yeniden düştü! İşte güncel altın fiyatları...
61/1-j Trafik Cezası Nedir? 61/1-j Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
61/1-j Trafik Cezası Nedir? 61/1-j Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Yerli otomobil TOGG'un renkleri belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden esinlenildi!
Yerli otomobil TOGG'un renkleri belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden esinlenildi!
Son dakika | Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika | Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çok Okunanlar
ORC Araştırma sordu! En başarılı 5 il belediye başkanı belli oldu! İlk sırada bakın kim var...
ORC Araştırma sordu! En başarılı 5 il belediye başkanı belli oldu! İlk sırada bakın kim var...
29 Ekim müjdesi! Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek
29 Ekim müjdesi! Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek
Meteorolojiden bir güzel bir kötü haber! O illerde sağanak ve kar bekleniyor, diğer yerlerde yağış yok
Meteorolojiden bir güzel bir kötü haber! O illerde sağanak ve kar bekleniyor, diğer yerlerde yağış yok
29 Ekim İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım bedava mı 2022?
29 Ekim İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım bedava mı 2022?
Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı
Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde..."
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde..."
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!