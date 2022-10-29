Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçtikten sonra mozoleye çıktı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

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ERDOĞAN: TARİHİ GÜNÜ TOGG'UN AÇILIŞINI YAPARAK TAÇLANDIRMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat-ı alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne geçmek için Anıtkabir'den ayrıldı. Erdoğan, Külliye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Erdoğan, daha sonra Bursa'nın Gemlik ilçesine gidecek ve yerli otomobil TOGG'un üretildiği tesiste ilk aracın banttan inme törenine katılacak.

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