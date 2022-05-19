Canlı yayın | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, parti genel merkez binasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. AK Parti açısından NATO sürecinin ilkelere bağlı olarak yürütülmesi her zaman önemli oldu. Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verildiğine şahit olmadık. Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize dönük saldırı olarak ortaya çıkıyor. Düşmanlarımıza verilen destek hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye, açık bir talepte bulunuyor. NATO'ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir. Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları meseleyi hiçbir şekilde anlamadığını gösteriyor. Yarın bir gün bir NATO üyesi olan ülke, Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse NATO içinde karar alınamaz, Türkiye veto eder. En baştan prensiplere uygun şekilde bu üyeliklerin ele alınması gerekir.

"TÜRKİYE, NATO'YA ÜYE OLMAK İSTEYENLERİN NATO'NUN PRENSİPLERİNE UYGUN OLARAK DAVRANMASINI İSTİYOR"

İsveç'in Haseke'de örgütün alt yapı çalışmalarına destek verdiği görülüyor. NATO güvenlik örgütüdür. Siz doğrudan NATO üyesi olan ülkenin terör hedefi olarak gösterdiği yapılarla temas içindesiniz. Bu örgütler sizin ülkeniz içinde para topluyor, bu para silah olarak örgüte dönüyor, Türkiye'ye karşı tehdit uyguluyor. Hem NATO içindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Böyle bir şey kabul edilemez. Gerçek güvenlik tehditleri karşısında sağlıklı bir değerlendirmeleri yok. Türkiye, NATO içinde görevlerini en üst düzeyde yerine getirmiş devlettir. Bize karşı ambargo uygulanması gibi tavır kabul edilemez. Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyenlerin NATO'nun prensiplerine uygun olarak davranmasını istiyor. Bu terör örgütlerine destek vermeyi kesmenizi istiyoruz.

"PROBLEM BUGÜN ONLARIN TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERDİĞİ DESTEKLE İLGİLİDİR"

Türkiye, NATO'nun genişlemesine ilkesel olarak hiçbir zaman karşı çıkmadı. Hatta İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğiyle ilgili bir problemi olmadı. Problem bugün onların terör örgütlerine verdiği destekle ilgilidir. Net bir tablo var ama AK Parti kürsüsünden verdikleri desteği, fotoğrafları paçavralarını göstermeyi uygun görmedik. Fransa'nın çimento firması var. Bu firmanın hem PKK/YPG'nin yeraltı sığınaklarını yaptığı ortaya çıktı, hem de bu firmanın DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları çıktı. En son Paris Temyiz Mahkemesi, bu firmanın insanlığa karşı suç işlemek bakımından karşı karşıya olduğu soruşturmanın devamına karar verdi. Bu ülke NATO ülkesi, DEAŞ'la işbirliği ortaya çıkacak. Bize saldıran bir terör örgütünün sığınaklarını bir NATO ülkesinin firması yapacak. Biz Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize yardım yaparken o zaman arşivlere bakmak lazım yardımların DEAŞ'a gittiğini söyleyenlerin şimdi bu özeleştiriyi yapması lazım. Hepsinin arkasında bu firmalar çıkmış oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA YAPILACAK OLAN MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı’nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce ‘Bu benim projemdi. Telefonlarımı dinleyerek fikri çalmışlar’ diyordu. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, böylesine çevre bilincinden kopuk, böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?