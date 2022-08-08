Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bizi hayalcilikle suçlayanlar, bu tarihi keşifle birlikte rezil oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi hayalcilikle suçlayanlar, bu tarihi keşifle birlikte rezil oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyanın dört bir köşesinde görev yapan büyükelçilerimizin tespit, teklif ve değerlendirmelerinin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk kez 2008 yılında düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı'nın önemi aradan geçen 14 yıllık süreçte daha iyi anlaşılıyor. Büyükelçilerimizin kendi aralarında tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan veren konferansı idari yapımızda önemli bir ihtiyacı giderdiğini görüyoruz. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi temasıyla düzenlenen 13. konferansında daha öncekiler gibi verimli tartışmalara zemin teşkil edeceğini düşünüyorum.

"ÜLKEMİZE ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRDIK"

Kendini milletten üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. Birçok karanlık odakla karşılaştık, mücadele ettik. Devletin içine çöreklenmiş yapılarla mücadele ettik. Hamd olsun bütün saldırıları boşa çıkardık. Vatanperver bürokratlarımızın da sayesinde ülkemize önemli yatırımlar kazandırdık.

"TAHIL KORİDORUNUN OLUŞMASINI SAĞLADIK"

Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden itibaren bu hususa dikkat çektik. Her iki tarafla yaptığımız görüşmede bu sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Elbette bizim gibi barışı savunanlar kadar, savaşın uzamasını isteyenler de vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek tahıl koridorunun oluşmasını sağladık. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı sürdürmeyi başardık.

"KARABAĞ YENİDEN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU"

Azerbaycanlı kardeşlerimiz yıllarca hem işgalin hem kayıplarının acısını yaşamak zorunda kaldı. 44 gün süren destanlı mücadele sonrası Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Radikal Ermeni çevrelerin saldırılarına rağmen Kafkasya'da kalıcı barış yolunda önemli adımlar attık.

"MESCİD-İ AKSA, KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizi eskisinden daha güçlü hale getiriyoruz. İsrail ile ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak için de kullanıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça belirtiyoruz. Çocukların daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.

"BU TARİHİ KEŞİFLE REZİL OLDULAR"

Bizi hayalcilikle suçlayanlar, bu tarihi keşifle birlikte rezil oldu. Yarın 4. sondaj gemimizi Mersin Limanı'ndan uğurlayacağız. Ülkemize insanlarımıza yönelik terör tehditlerini ortadan kaldırmaya muktedir olduğumuzu tüm dünya biliyor. Bölgemizin geleceğinde terörün yeri olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Bizi hayalcilikle suçlayanlar tarihi doğalgaz keşfi ile bir kez daha mahcup oldu.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz."