Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımızda yaşanan olaylar Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir.
Detaylar gelecek...