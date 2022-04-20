Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımızda yaşanan olaylar Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir.

Detaylar gelecek...